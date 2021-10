Netflix, 5 serie TV da non perdere a ottobre 2021

Le migliori serie TV Netflix in uscita a ottobre 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Locke & Key 2 a You 3.

Con l’arrivo dell’autunno, Netflix si prepara a sfornare serie TV degne di nota per intrattenere il suo pubblico. A ottobre 2021 c’è più di qualche chicca interessante per gli abbonati, che si tratti di una novità o di un grande ritorno. Per esempio la miniserie Maid o la terza season di You. Oltre a produzioni originali, vale a dire quelle realizzate dalla società stessa, sono in arrivo le 9 stagioni di Seinfield, iconica sitcom vincitrice di 10 Emmy Award e 3 Golden Globe, e le 9 di The Office U.S. (remake dell’omonima serie cult britannica), una delle comedy più apprezzate di sempre.

Ma quali sono le migliori serie TV Netflix in uscita a ottobre 2021? Ne abbiamo scelte 5 che gli spettatori non dovrebbero assolutamente lasciarsi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di ottobre 2021

Tornano lo show incentrato sullo stalker più amato del piccolo schermo e la serie basata sui fumetti di Joe Hill. Ecco le migliori serie di questo mese.

Maid

Miniserie tratta dall’opera di Stephanie Land, Maid racconta la storia di una mamma, Alex, che si trova a lottare per arrivare a fine mese viste le tante spese che gravano sulla sua vita. Andrà in America per cercare di sopperire alle sue esigenze economiche, dandosi da fare come donna delle pulizie. Nonostante la giovane età e le avversità che potrebbero destabilizzare la maggior parte delle persone, Alex si rimbocca le maniche e combatte per migliorare la propria situazione in una storia ammirevole ed emozionante. Lo show è disponibile sulla piattaforma dal 1 ottobre.

On My Block 4

Uno dei migliori teen drama Netflix passati in sordina, On My Block farà ritorno con la quarta stagione il 4 ottobre. Si tratta della season conclusiva per lo show, che ruoterà ancora una volta intorno agli adolescenti Monse Finnie, Cesar Diaz, Ruben Martinez, Jamal Turner e Jasmine. Raccontando le vicende da dove si erano interrotte nella stagione 3, la serie promette ancora una volta una storia che getta le sue fondamenta sull’amicizia come tema centrale.

Pretty Smart

Disponibile nel catalogo dall’8 ottobre, il nuovo show prodotto – tra gli altri – da Pamela Fryman (regista di How I Met Your Mother) e basato sull’omonimo film, racconta la storia della scrittrice in erba Chelsea: con una carriera universitaria ad Harvard da percorrere e un periodo tutt’altro che facile in seguito alla rottura col fidanzato, la protagonista andrà dalla sorella Claire, dove, anche grazie ai coinquilini, cambierà le sue abitudini e il suo stile di vita. Una nuova comedy frizzante e leggera, che potrebbe regalare agli spettatori qualche ora di spensieratezza.

You 3

Il thriller incentrato sullo stalker Joe riparte dai sobborghi di Los Angeles, dove il protagonista si sta costruendo una nuova vita insieme a Love e il figlio appena nato. Già le ultime scene della season 2 lasciavano intuire che i problemi di Joe non fossero stati risolti e nei nuovi episodi vedremo le sue manie riemergere. Basata sui romanzi di Caroline Kepnes, You tornerà il 15 ottobre con nuove puntate cariche di suspense per raccontare gli intrecci complessi e pericolosi riguardanti la vita del bibliotecario newyorkese, che rifletterà in seguito alle sorprendenti rivelazioni su Love emerse nella stagione precedente.

Locke & Key 2

Seconda stagione della serie dark fantasy basata sui fumetti di Joe Hill. Locke & Key riprende la storia della famiglia Locke nella grande e cupa magione ereditata. Nella nuova tranches di episodi, gli spettatori potranno aspettarsi altri misteri da risolvere e nodi da sciogliere, lasciandosi coinvolgere dagli eventi minacciosi che incombono sui protagonisti a causa delle chiavi magiche. Una serie senza dubbio in grado di attirare sia un pubblico di giovani che di adulti, e la seconda stagione potrebbe alzare ulteriormente l’asticella migliorando i (pochi) difetti della season 1. Locke & Key 2 uscirà su Netflix il 22 ottobre.

