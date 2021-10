Le migliori Smart TV in offerta su Amazon (fino a 800 euro di sconto!)

Ecco le migliori Smart TV in super offerta per l’evento di inizio inverno di Amazon. Gli sconti sono validi fino ad esaurimento scorte.

Le Offerte di Ottobre di Amazon sono appena iniziate e la valanga di sconti è pronta a travolgerci tutti! Oggi vogliamo segnalarvi alcune tra le migliori Smart TV in offerta che potete portarvi a casa nelle prossime ore a prezzi mai visti prima.

Le offerte includono la spedizione veloce per gli utenti di Amazon Prime.

Le smart TV Samsung in offerta

Tra le top di gamma in offerta c’è il modello Q74T della serie Q70T, una potente QLED Smart TV con Alexa integrata e già predisposta a ricevere Digitale Terrestre 2 in arrivo a partire dal prossimo settembre. La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre Il sistema 4K AI Upscaling sfrutta il potente Processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso , ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni.

Le smart TV LG in offerta

Le NanoCell TV di LG sono dotate della tecnologia NanoCell che esalta la purezza dei colori usando le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso e ampliare la gamma cromatica, mentre il Local Dimming assicura livelli di colore e di contrasti ottimizzati per scene nitide e ricche di dettagli.

Grazie alla tecnologia Nano Accuracy, inoltre, LG NanoCell TV assicura colori perfetti da ogni angolazione, senza distorsioni. La riproduzione del Real 4K soddisfa il valore standard internazionale della CM e garantisce un’esperienza visiva più definita e nitida.

L’intrattenimento è di serie con LG NanoCell TV. Al suo arrivo a casa troverete già installate tutte le applicazioni che servono: Disney+, Apple TV, Netflix e LG Channels, ma anche Chili, DAZN, Infinity, Mediaset Play, NOW TV, Prime Video, Raiplay, Rakuten e Youtube.

Non solo NanoCell. Ecco le altre TV di LG che potete acquistare a prezzo ridotto per l’evento dell’anno di Amazon:

Chi ha una maggiore disponibilità economica può risparmiare fino a 800 euro sull’acquisto di una delle smart TV top di gamma di LG. Ecco una selezione:

Le smart TV Sony in sconto

LED 4k Ultra HD HDR : una risoluzione pari a 4 volte quella delle immagini in full HD per un’immagine ancora più intensa e reale.

: una risoluzione pari a 4 volte quella delle immagini in full HD per un’immagine ancora più intensa e reale. Processore 4k X-reality pro : ogni immagine viene analizzata in tempo reale per migliorarne nitidezza, contrasto e dettagli.

: ogni immagine viene analizzata in tempo reale per migliorarne nitidezza, contrasto e dettagli. Android TV : gestisci il tuo TV e altri device connessi semplicemente usando la tua voce con Google Assistant. Compatibile con Alexa

: gestisci il tuo TV e altri device connessi semplicemente usando la tua voce con Google Assistant. Compatibile con Alexa Triluminos Display: più colore, più dettagli e più realismo in ciò che guardi.

Le smart TV Hisense a prezzo scontato

Le prime smart TV ULED, un insieme di tecnologie proprietarie di Hisense sviluppate per offrire immagini di altissima qualità. Grazie alla tecnologia Hisense l’elaborazione grafica basata sull’intelligenza artificiale, risulta rapida ed efficace su qualunque immagine. Perfetta anche per giocare: il ridotto input lag è fondamentale per i gamer per un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente.

E anche pronta per il futuro: le smart TV Hisense 4K hanno superato i test sia per TiVùSat 4K che R2 per la ricezione dei relativi servizi.

