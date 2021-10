realme 8i sbarca in Italia al prezzo lancio di 199 euro

realme 8i arriva anche in Italia: ecco il primo smartphone economico con display da 120 Hz e batteria dalla durata record.

La famiglia realme in Italia può contare da oggi una nuova aggiunta, uno smartphone economico ma capace di offrire qualcosa che neanche alcuni smartphone top di gamma assicurano al giorno d’oggi: uno schermo a 120Hz. È il realme 8i, disponibile da oggi in Italia al prezzo lancio di 199 euro.

realme 8i viene descritto dall’azienda come lo smartphone “ultra fluido” per eccellenza e il merito non è soltanto dell’esperienza d’uso con lo schermo a 120Hz, ma anche del potente processore G96 ed una RAM dinamica fino a 7GB. Anche la batteria può dirsi di tutto rispetto: 5000mAh con carica veloce a 18W.

Il processore Helio G96, spiegano da realme, è stato supervisionato e prodotto congiuntamente da realme e Mediatek. Il processo è stato seguito e coordinato da sette ingegneri esperti che in soli 106 giorni hanno ottimizzato tecnicamente le 3 principali caratteristiche prestazionali, rendendo il realme G96 l’unico chip della serie G9 in grado di alimentare il display a 120Hz per prestazioni sempre fluide specialmente durante le sessioni di gaming.

realme 8i, come dicevamo in apertura, non è solo schermo. La capiente batteria da 5.000 mAh è stata ottimizzata anche per ottenere delle prestazioni di lunga durata che non pregiudichino però l’esperienza quotidiana: con una sola ricarica possiamo effettuare fino a 40 ore di chiamate, ascoltare 1.200 canzoni o guardare 18 film.

Il nuovo dispositivo avrà un prezzo di vendita di 219 euro per la versione base, ma solo per i prossimi giorni può essere acquistato al prezzo speciale di 199 euro, con spedizione inclusa per gli utenti di Amazon Prime.

realme 8i: la scheda tecnica