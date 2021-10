Netflix, serie TV e film in uscita tra il 18 e il 24 ottobre

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 18 al 24 ottobre 2021: dall’atteso show Locke & Key 2 al film Night Teeth.

Netflix introduce nel catalogo interessanti novità nella settimana che va dal 18 al 24 ottobre. Anche perché la piattaforma si prepara ad accogliere Halloween 2021, con contenuti a tema.

Infatti è il momento di Locke & Key, le cui atmosfere tetre faranno da sfondo alla seconda stagione. La storia riprenderà da dove si era interrotta, con il demone Dodge che era riuscito a sfuggire all’attacco dei Locke e aveva preso possesso del corpo di Gabe. Lo show, tratto dal fumetto del figlio di Stephen King, offrirà agli spettatori nuovi misteri da risolvere tra minacce incombenti e chiavi magiche.

La storia del serial killer Yoo Young-chul sarà poi raccontata nella serie Caccia al killer dell’impermeabile giallo. Si tratta di un true crime incentrato sull’uomo che, negli anni Zero, ha ucciso diverse donne usando un martello.

Sul fronte film arriva Night Teeth con Megan Fox: il protagonista, lo studente universitario Benny che si ritrova a fare l’autista di notte per mettere da parte qualcosa, viene coinvolto in una guerra clandestina tra guardiani dell’umanità e vampiri assetati di sangue.

E ancora, spazio a L’enigma del ciondolo, un thriller incentrato su una casalinga appassionata di gialli che, mentre indaga sull’omicidio di una sua amica, scopre oscuri segreti sulla città in cui vive. I fan del genere horror potrebbero essere felici di sapere che in questa settimana la piattaforma accoglierà anche Annabelle 3, terzo film della saga spin-off di The Conjuring.

Per finire, potrebbe suscitare un certo interesse il reality show spagnolo Insiders, condotto dall’attrice che ha interpretato Alicia Sierra ne La casa di Carta (Najwa Nimri). Dodici concorrenti si troveranno a partecipare alle selezioni per un reality, inconsapevoli del fatto che lo show sono le selezioni stesse.

Netflix: tutte le novità tra il 18 e il 24 ottobre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

La casa delle bambole di Gabby (stagione 3) – 19 ottobre

Go! Go! Cory Carson (stagione 6) – 21 ottobre

Komi Can’t Communicate (episodi settimanali) – 21 ottobre

Life’s a Glitch with Julien Bam (stagione 1) – 21 ottobre

Locke & Key (stagione 2) – 22 ottobre

Adventure Beast: domande e risposte sulla natura (stagione 1) – 22 ottobre

Dinasty (stagione 4) – 22 ottobre

Caccia al killer dell’impermeabile giallo – 22 ottobre

Inside Job (parte 1) – 22 ottobre

L’affetto reale (episodi settimanali) – 22 ottobre

Maya e i tre guerrieri (miniserie) – 22 ottobre

More than Blue: la serie (stagione 1) – 22 ottobre

Le altre serie

The Office (stagioni in arrivo) – 23 ottobre

Film originali di Netflix

L’enigma del ciondolo – 19 ottobre

Night Teeth – 20 ottobre

8 Rue de l’Humanité – 20 ottobre

Found: Ritrovate – 20 ottobre

Stuck Together – 21 ottobre

Il piccolo guastafeste – 22 ottobre

Gli altri film

D.N.A.: Decisamente non adatti – 20 ottobre

Image – 22 ottobre

Panihida – 22 ottobre

Daybreakers – L’ultimo vampiro – 23 ottobre

One Piece Stampede – Il film – 24 ottobre

Annabelle 3 – 24 ottobre

Show

Sesso, amore e goop – 21 ottobre

Insiders (stagione 1) – 21 ottobre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 18 al 24 ottobre 2021.

Film in scadenza

Holmes & Watson – 2 dementi al servizio della regina – 19 ottobre

Il filo nascosto – 19 ottobre

Lady Bird – 19 ottobre

Magic Mike XXL – 20 ottobre

Aquaman – 22 ottobre

