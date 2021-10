Riders Republic in prova gratuita dal 21 al 27 ottobre

I giocatori potranno divertirsi gratuitamente su Riders Republic per quattro ore e mantenere i progressi di gioco al lancio.

Oggi, Ubisoft annuncia che Riders Republic, il prossimo multiplayer di sport all’aperto, offrirà una settimana di prova a tempo limitato in tutto il mondo dal 21 al 27 ottobre su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, così come PC Windows attraverso l’Ubisoft Connect PC e lo Store Epic Games. Durante la settimana di prova, i giocatori potranno giocare quattro ore di gioco prima del lancio ufficiale, il 28 ottobre. I progressi registrati durante la settimana di prova saranno poi trasferiti a qualsiasi edizione del gioco, in modo che i videogamer possano riprendere proprio da dove hanno lasciato.

La sfida Fuori di Testa

I partecipanti saranno inoltre invitati alla sfida Fuori di Testa, una gara multiplayer che offre ai giocatori la possibilità di vincere dei premi. Per partecipare dovranno però prima finire l’onboarding e raggiungere 20 stelle per sbloccare il “contest esclusivo multiplayer di ShackDaddy per accedere alla gara di massa. Coloro che arriveranno tra i primi 10 in una gara di massa saranno inseriti in un’estrazione casuale, dove un giocatore vincerà una bici personalizzata Canyon x Riders Republic e una Gold Edition del gioco finale. Anche gli altri vincitori riceveranno una Gold Edition di Riders Republic. Per iscriversi alla sfida Fuori di testa, basta cliccare qui.

La Settimana di prova includerà tutte e cinque le progressioni di carriera e le modalità multigiocatore: