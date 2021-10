Orbi, la Rinscente gli dedica il nuovo temporary corner

Orbi è un sistema WiFi 6 Mesh in grado di gestire streaming contemporanei e offrire un WiFi affidabile in ogni angolo della casa.

La Rinascente, considerato un po’ il tempio dello shopping di lusso milanese, ha deciso di dedicare il nuovo temporary corner a ORBI, il nuovo sistema WiFi mesh WiFi 6 di Netgear composto da router e satellite, che sfrutta una tecnologia Tri-band per estendere la rete e migliorarne la velocità.

Orbi, un sistema elegante e prestante

Caratterizzati da forme eleganti e un design moderno e ricercato, Orbi è la linea premium di dispositivi progettati per chi è alla ricerca di un sistema WiFi potente e affidabile in grado di fornire copertura in tutta la casa, connessione stabile e veloce per tutti i dispositivi e streaming in contemporanea su più device. Da questo punto di vista il sistema poggia le sue basi sul recente WiFi 6 tramite il quale è in grado di gestire, appunto, decine di dispositivi contemporaneamente senza compromettere le prestazioni per ciascuno di esso.

Questo per tutte le famiglie significa navigare su più dispositivi senza interruzioni e navigare più velocemente da qualsiasi punto della casa.

I prodotti Orbi sono facilissimi da installare e gestire. Il sistema è composto da un router e da 1 o più satelliti, che si configurano attraverso l’app Orbi: una volta scaricata dall’App Store o Google Play l’utente verrà guidato nella configurazione di entrambi e potrà godere della sua nuova connessione WiFi 6 Mesh in pochissimi minuti. Netgear ha inoltre integrato nel device il sistema di sicurezza NETGEAR ArmorTM by Bitdefender, per una protezione completa e illimitata dalle minacce della rete.

Essendo installato direttamente sul router e gestibile anch’essa dall’app Orbi, il sistema di sicurezza permette di bloccare le minacce di virus, malware e furto di dati direttamente alla “fonte”, diffondendo così una connessione sicura a tutti i dispositivi, sia che siano smartphone o computer, sia che si tratti di elettrodomestici connessi come Smart TV, apparati di videosorveglianza, Smart Speaker, ecc.