Cybersecurity, nuovo attacco hacker agli Stati Uniti

Secondo Microsoft e altri esperti di cyber sicurezza dietro l’attacco hacker ci sarebbero i servizi segreti russi per l’estero.

Un nuovo e pesante attacco hacker ha colpito in queste ore gli Stati Uniti. A rivelarlo sono i media nazionali americani, che citano come fonti tecnici e dirigenti di Microsoft, oltre a vari esperti di cyber sicurezza. Secondo quanto riportato, sarebbero diversi i network colpiti, oltre ai computer di governo, aziende e think tank violati dai cyber criminali. Secondo indiscrezioni, dalle prime ricostruzioni pare che dietro l’attacco potrebbe esserci lo Služba vnešnej razvedki (Svr), ovverosia una branchia dei servizi segreti della Russia che ha competenze in ambito estero per le sue attività, già in passato accusati, soprattutto dai democratici americani, di essere gli artefici di vari attacchi analoghi.