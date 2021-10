Iron Harvest Complete Edition disponibile per PS5 e Xbox Serie S/X

KING Art Games annuncia l’Iron Harvest Complete Edition per PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

KING Art Games e Prime Matter annunciano l’uscita della Iron Harvest Complete Edition per PlayStation 5 e Xbox Series S/X, disponibile sia in versione fisica che digitale. E per il lancio del primo titolo RTS per la nuova generazione di console, il publisher trasferirà tutti i punti di forza della versione PC a partire dall’intuitivo sistema di controllo sul gamepad, per offrire ai giocatori un’interfaccia dinamica e reattiva.

Cosa contiene l’Iron Harvest Complete Edition?

All’alba del XX secolo, subito dopo la fine della Grande Guerra, il mondo è pieno di segreti e misteri, di opportunità e sfide. La tradizione si scontra con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l’Europa si sta ancora riprendendo dalle brutali battaglie della guerra mondiale. Iron Harvest è un gioco di strategia in tempo reale (RTS) ambientato nella realtà alternativa del 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra.

Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan globali di RTS sin dalla campagna kickstarter di grande successo.

L’edizione completa del gioco contiene tutti i miglioramenti e gli aggiornamenti pubblicati in precedenza, come gli add-on Rusviet Revolution e Operation Eagle, che daranno ai giocatori una vasta gamma di mappe e unità per combattimenti singoli e multiplayer. Questa nuova versione sarà accompagnato da un nuovo aggiornamento che porta una nuova mappa multigiocatore, una nuova struttura difensiva costruibile, miglioramenti alla vita e tante modifiche e aggiustamenti.

Con le aeronavi che dominano i cieli e i giganteschi mech diesel punk che calpestano il terreno, i giocatori di tutto il mondo hanno creato una community competitiva ma amichevole che non solo ha contribuito con feedback preziosi, ma ha anche gareggiato per diventare il miglior comandante di Mech che il mondo di 1920+ abbia mai visto. L’Iron Harvest Complete Edition include: