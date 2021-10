Wiko Italia dà luce ad un nuovo progetto digital: Let’s Guru Up

Con Wiko, giovani artigiani si raccontano mostrando il ruolo centrale della tecnologia nell’evoluzione delle loro attività con post, IGTV e story.

Let’s Power Up, l’ultimo claim del brand franco-cinese, si trasforma per dare vita a un nuovo racconto: Let’s Guru Up. L’idea, nata nella factory italiana di Wiko risponde alla volontà del brand di adottare un approccio più sostenibile, partendo da piccoli gesti come l’introduzione del nuovo eco-packaging 100% riciclabile portato sugli scaffali con le ultime Collection. Il progetto si svilupperà attraverso un racconto digital, pensato per informare, sensibilizzare e stimolare i giovani, da sempre pubblico di riferimento del brand.

Wiko Let’s Guru Up: cos’è e come si svolgerà

Let’s Guru Up darà spazio anche all’approfondimento di tematiche come sostenibilità, artigianalità, riciclo, slow fashion/food ed economia circolare, attraverso l’esperienza diretta di quattro giovani “guru” il cui lavoro si fonda proprio su questi valori. Il progetto verrà veicolato tramite i social, contenitori mediatici in cui le professionalità antiche e tradizionali – complice anche il rallentamento imposto dalla pandemia – stanno riacquisendo fascino, consenso ed importanza, innovando il proprio modello di business ed ergendosi a modello per le nuove generazioni.

“Amplificare i messaggi dei nuovi talenti emergenti è parte integrante del DNA e del manifesto di Wiko. Dare spazio a questi quattro ‘guru’ ci permetterà di fornire contenuti d’ispirazione per la nostra community e fan”, commenta Morena Porta, Marketing & Communication Director Southern Europe di Wiko.

Dopo un lungo e meticoloso scouting, Wiko ha individuato quattro profili da rendere portavoci di un racconto digitale alla riscoperta delle tradizioni, dell’inclusività e del rispetto dell’ambiente. A partire dal 27 ottobre e per un mese – un creator alla settimana –, sul profilo Instagram @wikoitalia sarà possibile scoprire i protagonisti di Let’s Guru Up, il loro rapporto con i social e lo smartphone e come la tecnologia li abbia aiutati a trasformare i propri “antichi” mestieri in business pop e smart. Il tutto grazie al supporto del flagship Wiko Power U30.

Il viaggio di Let’s Guru Up inizierà dalla Lombardia, terra d’origine dei primi due creator, l’apicoltore Gianluca Bollini e il neo-trentenne contadino Niccolò Burinato. La seconda tappa sarà in Puglia, dalla decoratrice di ceramiche Gina Totaro e poi nelle Marche, dalle sarte specializzate in eco-printing e tinture naturali Marta Baldassarri e Valentina Vidali.