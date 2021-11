SEGA e Microsoft si alleano per il cloud gaming Next-Gen

Microsoft e SEGA hanno annunciato una collaborazione nell’ambito del cloud per la creazione di giochi di nuova generazione su Azure.

SEGA ha deciso di scegliere l’infrastruttura cloud di Microsoft in una nuova alleanza strategica che permetterà al colosso dei videogiochi la creazione di un ambiente di sviluppo di nuova generazione per la creazione di nuovi titoli. I due colossi hanno concordato le fondamenta di questa alleanza e, attraverso la cooperazione reciproca, cercheranno di costruire ulteriori evoluzioni tecnologiche con aree come l’infrastruttura di rete e gli strumenti di comunicazione necessari per i servizi online globali come priorità chiave. Inoltre, passando a una piattaforma di sviluppo di nuova generazione, SEGA può adattarsi efficacemente a diversi stili di lavoro e potenziali cambiamenti infrastrutturali.

I giochi SEGA sul cloud Azure

SEGA Corporation e Microsoft Corporation hanno concordato in linea di principio un’alleanza strategica che esplora i modi in cui SEGA può produrre giochi globali su larga scala in uno sviluppo di prossima generazione ambiente costruito sulla piattaforma cloud Azure di Microsoft. L’alleanza costituirebbe una parte fondamentale della strategia a medio e lungo termine di SEGA, consentendo all’azienda di andare avanti con “Super Game”, una nuova iniziativa per lo sviluppo di titoli nuovi e innovativi in ​​cui i punti chiave sono “Globale”, “Online”, “Community” e “Utilizzo IP”.

Con il mondo ora più connesso che mai a seguito dell’ampia diffusione del 5G e dei servizi cloud negli ultimi anni, i consumatori possono godere più facilmente di contenuti di intrattenimento di alta qualità in qualsiasi momento. All’interno di questo ambiente altamente connesso, l’ecosistema che circonda l’industria dei giochi continua ad evolversi ed espandersi man mano che diventano disponibili strumenti e tecnologie più sofisticati.

Pertanto, i videogiochi continuano a crescere come mezzo principale per i giocatori di tutto il mondo, con l’accesso a una vasta gamma di esperienze di gioco e comunità che diventano più diversificate e raggiungibili. Questa proposta di alleanza rappresenta SEGA che guarda al futuro e, lavorando con Microsoft per anticipare tali tendenze mentre accelereranno ulteriormente in futuro, l’obiettivo è ottimizzare i processi di sviluppo e continuare a offrire esperienze di alta qualità ai giocatori che utilizzano le tecnologie cloud di Azure.