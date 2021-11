Clubhouse si aggiorna: arrivano nuova icona e lingua italiana

Clubhouse inizia un processo di localizzazione e tra le nuove lingue implementa anche l’italiano. Presentata la nuova icona dell’app.

Nuova icona umana per Clubhouse, che ora presenta i tratti somatici di Anirudh Deshmukh, un giovane e talentuoso architetto indiano prestato alla musica, che con il suo Late Night Jam ha creato un luogo d’incontro globale in cui promuovere e condividere note, poesia ed esperienze artistiche, donando allo stesso momento un palco in cui esibirsi virtualmente anche ad altri, soprattutto a dei giovani talenti. Contestualmente, il noto social vocale ha aggiornato le lingue disponibili nell’applicazione, e fra e tredici appena implementate c’è finalmente anche l’italiano.

Clubhouse, un “universo” in continua espansione

“Abbiamo deciso di costruire su Clubhouse un nuovo tipo di piattaforma social, un luogo più umano sulla rete in cui le persone possano ascoltare, parlare ed essere se stesse”, ha spiegato in una nota ufficiale Paul Davison, CEO e co-fondatore di Clubhouse. E ancora:”Da quando abbiamo lanciato la piattaforma, siamo rimasti sbalorditi dalla portata e dalla profondità delle relazioni formate dai membri della nostra comunità su qualsiasi argomento immaginabile e con persone di tutto il mondo.

Fino a quel momento, Clubhouse era disponibile solo in inglese. Oggi le cose cambiano e siamo entusiasti di portarlo a tutti, a partire dall’introduzione della versione in tredici nuove lingue. Questo è l’inizio di una nuova era, dove l’autentica valorizzazione delle diversità potenzia la portata globale della piattaforma”.

A poco più di venti mesi dalla sua nascita, Clubhouse inaugura così la localizzazione con il programma “local language support”, per dare la possibilità ai suoi utenti di sperimentare l’app nella loro lingua madre. Oltre all’italiano, Clubhouse è disponibile in altre tredici lingue, come scritto: francese, tedesco, hindi, indonesiano, giapponese, kannada, coreano, malayalam, portoghese, spagnolo, tamil e telugu. Insomma, la piattaforma si conferma un universo in continua espansione che tenta di introdurre sempre più novità per rendere l’esperienza più completa e ampia possibile per i suoi utenti.