Gli smartphone rugged Moto Defy e Cat S62 Pro in Italia

I nuovi modelli di smartphone rugged Motorola Moto Defy e Cat S62 Pro sono disponibili finalmente anche in Italia: ecco info e prezzi.

Bullitt Group, gruppo leader nel settore degli smartphone rugged, ha annunciato l’arrivo in Italia dei suoi nuovi modelli Motorola Moto Defy e Cat S62 Pro. Il primo è stato realizzato per Motorola, ed è un dispositivo in grado di resistere agli stress della vita quotidiana e alle avventure all’aria aperta. È un infatti telefono impermeabile certificato secondo lo standard IP68 e può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 35 minuti grazie anche al particolare involucro con doppia guarnizione. Resiste a cadute da 1,8 m2 ed è certificato secondo gli standard militari MIL SPEC 801H con test per il funzionamento a temperature estreme, test di vibrazione e test di rotolamento. Motorola defy è disponibile nei colori Forged Green o Black con un elegante design antiscivolo per una presa più salda e una cinghia da polso per agganciarlo alla mano ogni volta che vuoi essere più sicuro o che ti torna utile.

Principali caratteristiche di Moto Defy

Impermeabile – fino a 1,5 m di profondità per 35 minuti. Involucro con doppia guarnizione

Resistente a sabbia, polvere, sporcizia, umidità e nebbia salina. Certificato IP68

Conforme agli standard militari MIL-SPEC 810H per il funzionamento a temperature estreme, test di vibrazione e test di rotolamento

Collaudato con ripetute cadute da 1,8 m su superficie di acciaio. PCB con rinforzi strutturali. Laccetto di alta qualità per ridurre le possibilità di caduta

Resistente in condizioni di impiego reali. Lavabile con saponi e disinfettanti alcolici

Potente batteria da 5000mAh non rimovibile, caricabatteria TurboPower™ da 20W. Porta USB Type C impermeabile. Fino a 2 giorni di autonomia

Display HD+ da 6,5″ protetto da Corning® Gorilla® Glass Victus™ da 0,7mm di spessore e rientranza di 0,5mm. Utilizzabile con guanti e dita bagnate

Android™ 10 (con aggiornamento a 11)

4GB di RAM, 64GB di ROM, memoria espandibile (microSD™) 6

Processore octa-core Qualcomm SD662 da 2GHz

Sensore principale da 48MP f/1,8 + 2MP profondità + 2MP macro, fotocamera anteriore da 8MP

LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi [bande: LATAM: 1/2/3/4/5/7/8/19/28/66 o EMEA: 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41] 3G HSPA+ [bande: 1/2/4/5/6/8 or 1/2/5/8/19] 2G GSM [bande: 2/3/5/8]

Design antiscivolo per una presa extra salda

Tasto programmabile associabile a modalità PTT (push to talk)

Bluetooth 5.0, NFC

Presa per cuffie con jack da 3,5mm (impermeabile)

Dual SIM – Nano SIM + microSD™

2 anni di garanzia

Supporto di Android Enterprise

Aggiornamenti di sicurezza per 2 anni

Supporto zero-touch

Disponibile nei colori Forged Green e Black

Per le specifiche complete consultare www.motorolarugged.com. Motorola defy sarà disponibile nelle prossime con un prezzo consigliato al pubblico di €339. Il prezzo può variare a seconda del Paese in cui viene commercializzato.

Cat S62 Pro è invece il modello termografico di punta di Bullitt, che integra il sensore FLIR Lepton dalla risoluzione più alta tra quelli disponibili sul mercato. Cat S62 Pro inaugura la terza generazione della serie Cat 60 proponendo in esclusiva la più recente tecnologia di imaging termico FLIR. Basato sul sensore FLIR Lepton 3.5 e sulla nuova app MyFLIR Pro, il dispositivo aumenta di ben quattro volte il numero di pixel termici e offre nella app una gamma di funzionalità senza precedenti. Lo smartphone S62 Pro è un passo avanti importante nell’imaging termico su dispositivi mobili affermandosi al vertice dell’innovazione, del design funzionale e della solidità. È ideale per scoprire il mondo che ci circonda; aiutare a localizzare e diagnosticare umidità, tiraggio, perdite, punti caldi, cortocircuiti, blocchi o temperatura elevata; monitorare, diagnosticare e risparmiare tempo.

Principali caratteristiche di Cat S62 Pro

Termocamera FLIR integrata Camera professionale Lepton 3.5 Uscita HD 1440 x 1080 con VividIR Sovrapposizione lineare MSX dalla fotocamera ottica Intervallo misurabile da -20°C a +400°C Rilevamento del calore e misurazione delle temperature superficiali fino alla distanza di 30 m Aree di interesse scalabili e spostabili con indicatori dei punti ‘più caldo’ e ‘più freddo’ Campo visivo orizzontale esteso a 57 gradi per acquisire una scena più ampia 9 palette di colori termici selezionabili in base alla situazione della scena Report PDF

Potente batteria da 4.000mAh

Impermeabile / antipolvere (IP68 e IP69), test di caduta da 1,8 m su acciaio, MIL SPEC 810H, Corning® Gorilla® Glass 6

Smartphone impermeabile – fino a 1,5 m di profondità per 35 minuti

Display super luminoso da 5,7″ FHD+ 18:9 ottimizzato per uso in esterni con touchscreen che consente l’uso con dita bagnate o guanti da lavoro

Android™ 10 (con aggiornamento a 11)

6GB di RAM, 128GB di ROM, memoria espandibile (microSD™)

Processore octa-core Qualcomm Snapdragon 660 da 2,0GHz

Fotocamera posteriore dual pixel Sony da 12MP, fotocamera anteriore da 8MP

LTE Cat 13, VoLTE, VoWiFi, ViLTE

Parte posteriore in TPU gommato resistente e antiscivolo

Tasto programmabile associabile a modalità PTT (push to talk), SOS (Lone worker app) o per attivare facilmente la torcia elettrica o la fotocamera

Bluetooth 5.0, NFC

Catalogo curato di app e contenuti

Varianti a singola e doppia SIM – Nano SIM + microSD™ (slot microSD e SIM separati)

2 anni di garanzia

Android Enterprise Recommended (in arrivo)

Aggiornamenti di sicurezza per 3 anni*

Supporto zero-touch

*Comprende due anni di patch di sicurezza rilasciate ogni 90 giorni più un anno di patch di sicurezza di emergenza. Cat S62 Pro è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di €729, su www.catphones.com e numerosi retailer e operatori in Italia ed in Europa.