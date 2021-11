HUAWEI nova 9 disponibile su Huawei Store

Il nuovo flagship della serie Nova è acquistabile su Huawei Store e Amazon.

HUAWEI annuncia che il suo nuovo flagship HUAWEI nova 9 è acquistabile fino al 23 novembre al costo di 499,90 euro su Huawei Store, con in regalo FreeBuds Pro, Phone Case e l’estensione della garanzia di 6 mesi e su Amazon solo con FreeBuds Pro. HUAWEI nova 9 è ultra sottile e ultra leggero, rispettivamente l’8% e il 16% in più rispetto agli smartphone concorrenti. Il display OLED curvo a 120 Hz, ricarica sicura 66W HUAWEI SuperCharge e batteria di lunga durata da 4300 mAh garantiscono un’esperienza d’uso intuitiva ed efficiente in svariate situazioni, dalla navigazione su Internet alla visione di film e serie tv.

HUAWEI nova 9

Pensato per le nuove generazioni e per valorizzare la loro creatività, grazie alle numerose tecnologie che supporta, HUAWEI nova 9 si presenta come un device completo che risponde a esigenze e interessi diversi. Integra un sistema di fotocamere avanzato frontale e posteriore con Ultra Vision Camera 50 MP e numerose modalità video, tra cui Dual-View che permette di passare dalla videocamera anteriore a quella posteriore per avere una registrazione fronte e retro contemporanea e realizzare così un unico file video senza necessità di editing.

Inoltre, il comparto fotografico include una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro e una fotocamera di profondità con un grande sensore da 1/1,56 pollici e un RYYB CFA ad alta sensibilità alla luce che raccoglie il 40% di luce in più rispetto a un sensore RGGB standard.

Ai gamer che amano giocare da mobile, invece, il processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente grazie alla tecnologia AI di Huawei che permette di assegnare la priorità alle attività in modo intelligente e ottimizzare le prestazioni. Si aggiunge, inoltre, un sistema di raffreddamento efficace per una dissipazione del calore veloce ed efficiente e la nuova tecnologia Touch Turbo che consente controlli più precisi e reattivi.