DeliveringSmiles, Amazon sostiene Sport Senza Frontiere

Il programma mira a dare l’accesso a tanti bambini a pratiche sportive, per unire e regalare momenti di divertimento e formazione.

Amazon sosterrà Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione nata nel 2011 nota per il suo impegno nel rendere lo sport uno strumento sociale e di riscatto personale. Attraverso l’iniziativa #DeliveringSmiles e il progetto “Un sorriso per lo sport”, lo sport diventa uno strumento di inclusione, crescita armonica ed emancipazione di minori a rischio e in situazioni di povertà ed emarginazione sociale. Dalle Olimpiadi agli Europei di calcio e di volley, l’anno magico dello sport italiano ha messo più in luce l’importanza della squadra, dello stare insieme e del condividere obiettivi comuni da raggiungere grazie all’impegno di tutti.

Amazon: stop a povertà e diseguaglianza sociale

Per aiutare questo bel progetto di inclusione sociale attraverso lo sport rivolto a minori tra i 6 e i 14 anni in condizioni di disagio socio-economico e alle relative famiglie, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bergamo, Amazon farà una donazione di 200.000€. L’inserimento dei minori in programmi educativi-sportivi è integrato da visite mediche di prevenzione e tutela della salute, attività di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, programmi e laboratori per la promozione di stili di vita sani e di supporto alla genitorialità.

Il programma mira a dare accesso a quanti più bambini possibile a pratiche sportive in grado di unire e regalare momenti di divertimento e formazione. Chiunque voglia contribuire e fare parte di questo progetto unico che ha l’obiettivo di cambiare il destino di tanti bambini, può unirsi ad Amazon e supportare Sport Senza Frontiere Onlus donando uno o più prodotti inclusi nella Lista dei Desideri creata dall’associazione e raggiungibile dalla pagina www.amazon.it/unsorrisoperlosport.

“La pratica sportiva ha un grande potere: educa alla socialità, dona forza, coraggio e passione, ispira grandi sogni e un futuro diverso anche per chi si trova in situazioni di difficoltà. Amazon.it ha scelto di sostenere il progetto Un sorriso per lo sportper dare a sempre più ragazzi quest’opportunità di riscatto”, afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. Testimonial dell’iniziativa sarà Filippo Magnini, insieme ad altri volti noti del mondo dello sport come Carlotta Ferlito, Vanessa Ferrari, Irma Testa e il food e fitness influencer Davide Campagna, noto come Cotto al dente.