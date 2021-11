Disponibile Postmatch, album ispirato a Rainbow Six Siege

Ubisoft annuncia l’uscita del primo album Lo-fi di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, utilizzabile gratuitamente da tutti i creator.

Ubisoft ha annunciato l’uscita di Postmatch, il primo album Lo-fi di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Creato in collaborazione con vari artisti, questo album di 20 tracce dà un nuovo tocco alla colonna sonora del gioco. Postmatch è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale. Per realizzare questo album, Ubisoft ha collaborato con Kill Miami, JonyBeats, Rohaan, Kaze Beats, Kyle Evans, Riddle e WIZE. I giocatori possono riconoscere le melodie o gli steli della colonna sonora del gioco e scoprire un nuovo approccio ai temi che conoscono e amano.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in musica

“L’album risponde alla domanda:Come suona il lo-fi per qualcuno che vive nel mondo di Rainbow

Six? Abbiamo preso elementi da temi cult e SFX e li abbiamo mescolati con un tocco rilassante e hip-hop per rispondere a questa domanda”, ha detto Kill Miami, compositore e produttore di Postmatch. Tutte le tracce possono essere utilizzate dagli streamer e dai creator su piattaforme video e streaming, purché non siano per uso commerciale. Di seguito vi proponiamo la Tracklist completa:

1. Prep Montage

2. Rainbow Lounge

3. Evening Bork

4. Industry of Design

5. On Leave

6. Underground

7. Urban Jungle

8. Riddle in the Sky

9. Sunday Waking

10. Unrattled Pride

11. Celestial Journey [Focus Track]

12. Jam and Flow

13. Debrief Beats

14. Low Growl

15. Speakeasy

16. High Rise, Low Pulse

17. Invitation to Dream

18. Unanswered Questions

19. Ocean View

20. Breathless Static

Per scaricare Postmatch potete visitare il sito ufficiale disponibile qui. La colonna sonora ideale per prepararsi a High Calibre, la nuova espansione di Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege che apre la quarta stagione e presenta nuovi operatori, armi, gadget e mappe. In High Calibre i videogamer troveranno infatti l’operatore speciale Thorn, una leader del servizio di pubblica sicurezza della Repubblica d’Irlanda: Garda Síochána. Grazie a un avvincente panorama eSport professionale e una community di oltre 70 milioni di giocatori registrati, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege immerge i giocatori in un’esperienza multiplayer frenetica e in costante evoluzione, basata sulla scelta di alcuni Operatori unici.

Sfruttando la giusta combinazione di tattica e distruzione, i team di Rainbow Six affrontano i propri nemici negli assedi, dove entrambi gli schieramenti possono sfruttare alcune abilità e dispositivi esclusivi. Con la possibilità di accedere a decine di Operatori ispirati agli agenti delle migliori unità anti-terroristiche al mondo, i giocatori potranno scegliere come approcciarsi a ogni sfida che dovranno affrontare. Attraverso la costante aggiunta di nuovi Operatori e nuove mappe, che aggiungono nuova profondità sia alla strategia che al combattimento, l’imprevedibilità di ogni partita di Rainbow Six Siege ha imposto un nuovo livello di intensità e competizione.