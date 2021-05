Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, arriva nuovo evento a tempo

Massimo Reina,

Ubisoft ha annunciato Apocalypse, un nuovo evento a tempo limitato per la Stagione 1 di Anno 6 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: da domani e per due settimane, sino al 18 maggio. Apocalypse introduce una versione post-apocalittica dell’Outback, in un contesto nel quale i giocatori dovranno combattere per il proprio clan, per la libertà e la speranza e per il ritorno alla vita. Nel mondo di Apocalypse, la dipendenza dell’umanità dall’energia nucleare ha portato alla caduta della civiltà e alla nascita di due clan, i Keepers e i Warband. Questi guerrieri e cacciatori cercano l’ultima pianta sulla Terra, capace di riportare la vita sul pianeta.

Apocalypse Now

La nuova modalità di gioco Contenitore vedrà i giocatori gareggiare come Keepers (Difensori) o Warband (Assalitori) per l’ultima pianta sulla Terra. I Difensori potranno muovere il contenitore della pianta per la mappa mentre gli Assalitori dovranno attivare uno scanner per rilevare i difensori mentre si spostano tra le stanze. L’obbiettivo principale degli Assalitori è di disinnescare il contenitore che trasporta la pianta. Per vincere, gli Operatori Difensori devono proteggere il contenitore sino alla scadenza del tempo.

L’ultima ma non meno importante alternativa per aggiudicarsi la vittoria è quella di sbarazzarsi completamente della squadra avversaria. L’evento Apocalypse ha la sua Collezione di 35 articoli, compresi Fuze, Gridlock, Maverick, Nomad, Twitch, Maestro, Melusi, Rook, Smoke e Valkyrie. Il giocatore avrà accesso a caschi, skin di armi e uniformi personalizzate. Tutti gli oggetti personalizzabili a tempo ed esclusivi per ogni Operatore sono disponibili per l’acquisto come bundle nella sezione Negozio per 1680 Crediti R6 o tramite il Pack Apocalypse per 300 Crediti R6 o 12,500 Renown.



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Grazie a un avvincente panorama eSport professionale e una community di oltre 60 milioni di giocatori registrati Tom Clancy’s Rainbow Six Siege immerge i giocatori in un’esperienza multiplayer frenetica e in costante evoluzione, basata sulla scelta di alcuni Operatori unici. Sfruttando la giusta combinazione di tattica e distruzione, i team di Rainbow Six affrontano i propri nemici negli assedi, dove entrambi gli schieramenti possono sfruttare alcune abilità e dispositivi esclusivi.

I difensori si preparano trasformando lo scenario intorno a loro in vere e proprie roccaforti, mentre gli aggressori utilizzeranno droni da ricognizione per ottenere informazioni strategiche e pianificare il proprio assalto in ogni dettaglio. Con la possibilità di accedere a decine di Operatori ispirati agli agenti delle migliori unità anti-terroristiche al mondo, i giocatori potranno scegliere come approcciarsi a ogni sfida che dovranno affrontare. Attraverso la costante aggiunta di nuovi Operatori e nuove mappe, che aggiungono nuova profondità sia alla strategia che al combattimento, l’imprevedibilità di ogni partita di Rainbow Six Siege ha imposto un nuovo livello di intensità e competizione.