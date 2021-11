WoW, in arrivo l’aggiornamento ai contenuti di Shadowlands

Un nuovo video annuncia il prossimo aggiornamento ai contenuti 9.2 di World of Warcraft: Shadowlands – Fine dell’Eternità.

Il prossimo aggiornamento ai contenuti di World of Warcraft: Shadowlands è dietro l’angolo e Blizzard ha deciso di rilasciare un nuovo video che mostra quelli che saranno gli elementi chiave dell’update 9.2. “Zovaal, l’elusivo Carceriere e sovrano della Fauce nelle Terretetre, ha fatto la sua mossa. Ora, minaccia di riscrivere le regole della realtà. In Fine dell’Eternità, dovrai affrontarlo e salvare Azeroth e le Terretetre da un destino peggiore della morte”. Da questo incipt parte la Stagione 3 del PvP e delle Mitiche+, che tra le altre cose presenterà nuove cavalcature e mascotte, aggiornamenti alle professioni e ai Condotti e un nuovo minigioco di ballo alla Fiera di Lunacupa.

World of Warcraft: Shadowlands – Fine dell’Eternità

L’aggiornamento ai contenuti 9.2, Fine dell’Eternità, sarà l’ultimo aggiornamento ai contenuti di Shadowlands e porterà con sé un’epica conclusione della storia, con gli eroi di Azeroth che cercheranno di sventare i piani del Carceriere di distruggere la realtà. Ecco alcune delle nuove funzioni mostrate nel video di presentazione:

Nuova zona – Zereth Mortis: esplora la realtà dei Primi, i misteriosi architetti di tutti gli aldilà delle Terretetre.

esplora la realtà dei i misteriosi architetti di tutti gli aldilà delle Terretetre. Nuova incursione – Sepolcro dei Primi: i personaggi combatteranno con i più potenti alleati del Carceriere, prima di giungere all’epico scontro contro di lui.

i personaggi combatteranno con i più potenti alleati del Carceriere, prima di giungere all’epico scontro contro di lui. Set di classe: ogni classe avrà a disposizione un set di armatura unico ispirato ai Progenitori, disponibile attraverso incursioni, spedizioni e PvP.

ogni classe avrà a disposizione un set di armatura unico ispirato ai Progenitori, disponibile attraverso incursioni, spedizioni e PvP. Nuova area di missioni – Empireo : i personaggi collaboreranno con gli abitanti di Zereth Mortis per aiutarli a fronteggiare le forze del Carceriere che li stanno invadendo.

: i personaggi collaboreranno con gli abitanti di Zereth Mortis per aiutarli a fronteggiare le forze del Carceriere che li stanno invadendo. Aggiornamenti a Tazavesh : come successo in passato con le mega-spedizioni disponibili solo in modalità Mitica, Tazavesh verrà divisa in due spedizioni più piccole, ognuna delle quali sarà disponibile in modalità Eroica e Mitica+.

: come successo in passato con le disponibili solo in modalità Mitica, Tazavesh verrà divisa in due spedizioni più piccole, ognuna delle quali sarà disponibile in modalità Eroica e Mitica+. E molto altro.

C’è infatti molto altro in arrivo, a detta degli sviluppatori, che promettono delle approfondite anteprime dei contenuti citati e di tanti altri man mano che si avvicineranno il PTR e la pubblicazione. Per una lista completa degli aggiornamenti di questa patch, e per future notizie, potete consultare il sito web di World of Warcraft.