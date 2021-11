Le migliori offerte Anker su Amazon: audio video e molto altro

Per la settimana del Black Friday, Anker propone tante offerte interessanti su tutta la sua gamma, comprese domotica, sicurezza e video.

Anker, una delle aziende leader del settore dell’elettronica, nota soprattutto per la produzione di accessori per computer e periferiche mobili, per la settimana del Black Friday lancia una serie di interessanti offerte su tutta la sua gamma di prodotti, comprese domotica, sicurezza, aspirazione, audio e video. Da oggi 19 al 29 novembre sono disponibili su Amazon tante promozioni che riguardano le linee Eufy, Soundcore, Nebula e Lightning Deals and Best Deals.

Eufy (domotica / sicurezza / aspirazione)

Eufy di Anker, RoboVac X8 Hybrid, il robot aspirapolvere a navigazione laser, con mocio 2 in 1, 2x 2000Pa, intelligenza artificiale, Map 2.0, tecnologia a doppia turbina e Wi-Fi, è per esempio disponibile con uno sconto pari al 27%, quindi a un prezzo di 399.99€ invece che di 549.99€. Anche lo eufy [BoostIQ RoboVac 30C, aspiratore robotico silenzioso con ricarica automatica, nuova versione super-sottile con forte aspirazione fino a 1500Pa, dotata di Wi-Fi, più 4 Metri di Strisce di Demarcazione Incluse, è disponibile col 33% di sconto, e quindi a 159.99€. Passando alla parte sicurezza, la eufy Security, SoloCam E20, telecamera esterni wireless indipendente, con Wi-Fi, senza cavi, 1080p, resistente agli agenti atmosferici IP65, visione notturna, archiviazione locale, nessun costo mensile, col 25% di sconto si trova a soli 74.99€. Per tutte le offerte potete visitare questo link.

Soundcore (audio)

Per la gamma Soundcore, gli Auricolari Bluetooth True Wireless Anker Soundcore Life Dot 2, 100 ore di riproduzione, driver 8 mm, audio superiore, protezione con copriauricolari, Bluetooth 5, per i pendolari, sport, jogging, col 33% di sconto sono scese a 39.99€. Le Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Soundcore Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza, sono invece scontate del 28% e quindi disponibili al costo di 49.99€. Sempre per citare solo qualche prodotto in promozione, gli Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori sono venduti a 44.99€. Per tutte le offerte potete visitare questo link.

Nebula (video)

Promo interessanti anche nel comparto video. L’Anker Nebula Capsule Max, ovverosia ill mini proiettore portatile Wi-Fi con 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici e 4 ore di video, si trova scontato dle 30% a un prezzo di 349.99€. Altro esempio? Il proiettore portatile Solar 1080p, Dolby Digital Plus, altoparlante 2*3 W, Android TV, supporto integrato, messa a fuoco auto., auton. batteria 3 ore, correz. trapezoidale e zoom digitale, è invece scontato del 31% al prezzo di 479.99€. Per tutte le offerte sulla linea Nebula potete visitare questo link, mentre per tutte quelle relative agli altri prodotti Anker potete invece visitare questa pagina.