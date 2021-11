PlayStation Plus, l’abbonamento annuale scende del 33% per il Black Friday

L’abbonamento annuale a PlayStation Plus scende del 33% per il Black Friday 2021 di Amazon: 39,99 euro invece di 59,99 euro.

Il Black Friday 2021 di Amazon è finalmente arrivato e tra le migliaia di offerte che si susseguiranno nel corso dei prossimi 10 giorni ne troviamo una che gli utenti di PlayStation non possono lasciarsi scappare: l’abbonamento a PlayStation Plus può essere acquistato con uno sconto del 33%. 39,99 euro invece di 59,99 euro per avere accesso per 12 mesi a giochi gratuiti ogni mese e alle opzioni multigiocatore su una varietà di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Non solo. L’abbonamento a PlayStation Plus offre anche 100GB di archiviazione su cloud per salvare tutti i nostri progressi di gioco e la funzionalità Share Play per giocare a titoli multigiocatore e co-op con un amico o, meglio ancora, cedere il controllo delle nostre avventure per giocatore singolo ad altri gamer, anche se questi non possiedono il gioco.

Sony offre tre opzioni per iscriversi a PlayStation Plus:

12 mesi a 59,99 euro (5 euro al mese)

3 mesi a 24,99 euro (8,33 euro al mese)

1 mese a 8,99 euro

L’offerta proposta da Amazon non capita tutti i giorni. L’abbonamento annuale a PlayStation Plus scende a 39,99 euro, equivalente a 3,33 euro al mese per tutto l’anno.

Acquistare e attivare oggi l’abbonamento a PlayStation Plus ci dà diritto ad ottenere 3 giochi gratis per il mese di novembre: