Amazon presenta la skill di Alexa dedicata alla Scuola italiana

La skill di Amazon è dedicata all’iniziativa “Un click per la Scuola”: tramite un comando vocale si può sostenere la didattica italiana.

Da oggi, grazie alla nuova skill di Alexa “Un click per la Scuola”, è possibile partecipare con un semplice comando vocale all’omonima iniziativa di Amazon.it a supporto delle scuole italiane. Tramite la skill, infatti, i clienti del gigante dell’e-commerce mondiale potranno scegliere o modificare quale scuola supportare, e verificare il il credito virtuale che Amazon ha donato alla scuola scelta, grazie ai propri acquisti. Tramite questo progetto, Amazon continua a supportare le scuole italiane che, ora più che mai, hanno bisogno dei giusti strumenti per affrontare nel migliore dei modi lo studio e la didattica, in presenza così come a distanza. L’iniziativa ha validità dal 6 settembre 2021 al 6 febbraio 2022. Le Scuole potranno utilizzare il credito virtuale accumulato per tutta la durata dell’iniziativa e fino al 10 Aprile 2022.

Sostenere la propria scuola con Alexa

Con la skill di Alexa, supportare una scuola a scelta attraverso i propri acquisti è ancora più semplice. In alternativa al sito unclickperlascuola.it, i possessori di dispositivi con Alexa integrata, potranno dire: “Alexa, apri “Un click per la Scuola”, e farsi guidare dalla voce. Inoltre, registrandosi all’iniziativa, dal sito dedicato o dalla skill, è possibile ricevere gratis i primi 90 giorni di abbonamento ad Amazon Music Unlimited, previa iscrizione al servizio.

Amazon.it donerà – sotto forma di credito virtuale – una percentuale del valore di ciascun acquisto alla scuola prescelta. La selezione degli acquisti idonei alla donazione include i prodotti venduti da Amazon, e anche tutti i prodotti resi disponibili dai partner di vendita, tra cui oltre 18.000 piccole e medie imprese italiane, incluse le eccellenze del Made in Italy.

Durante i primi due mesi della terza edizione dell’iniziativa “Un Click per la Scuola”, il credito virtuale accumulato dalle scuole italiane iscritte all’iniziativa ha già superato i 700 mila euro ed è pronto per essere utilizzato per selezionare, e ricevere gratuitamente, attrezzature informatiche, materiale didattico, o tutto quello di cui la scuola ha bisogno, da un catalogo di oltre 1000 prodotti.

Sul sito www.unclickperlascuola.it è possibile anche accedere all’Amazon Digital Lab, uno spazio digitale unico dove studenti e insegnanti possono visualizzare e utilizzare i numerosi contenuti disponibili – fra i quali una selezione di risorse digitali come video tutorial, audiolibri e podcast Audible – e un kit dedicato al coding. Le edizioni precedenti di “Un click per la Scuola” hanno visto l’adesione di oltre 28.800 scuole, alle quali Amazon.it ha donato un credito virtuale di 5.9 milioni di Euro.