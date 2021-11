Fino al 50% di sconto sui prodotti audio di JBL su Amazon

Il Black Friday arriva anche per i prodotti audio di JBL. Ecco tutti i dispositivi JBL in sconto su Amazon fino al 50% su prezzo di listino.

JBL è tra le aziende leader nel settore degli altoparlanti e diffusori acustici ed è riuscita negli ultimi anni anche a cavalcare la moda degli auricolari in-ear e lanciare sul mercato alcuni tra i dispositivi più affidabili e apprezzati dal pubblico. Lo store ufficiale di JBL su Amazon inaugura oggi una serie di importanti sconti per il Black Friday 2021, in alcuni casi a prezzi mai visti che riguardano alcuni tra i prodotti più venduti di JBL.

Lo sconto più consistente è quello proposto sulle Cuffie Wireless JBL T750BTNC, che per questa settimana scendono a 65,99 euro in versione nera invece di 129,00 euro, con un risparmio di 63,01 euro sul prezzo di listino. Questo modello assicura fino a 16 ore di utilizzo con una sola carica, mentre grazie alla ricarica veloce è possibile ottenere fino ad un’ora di autonomia in appena 5 minuti.

Cuffie On-Ear Bluetooth per Android e iOS

Multipoint: passa da un dispositivo Bluetooth a un altro

Tipo di batteria: polimeri agli ioni di litio (3,7 V, 300 mAH)

Tempo di riproduzione musicale con BT acceso: 16 ore

Potenza del trasmettitore Bluetooth: < 4 dBm

Frequenza Bluetooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz

Ricarica veloce: 5 min = 1 ora

Design leggero e pieghevole

Tempo di carica: 2 ore

Peso: 115 grammi

Gli auricolari in-ear di JBL in sconto su Amazon

Se siete alla ricerca di auricolari wireless in-ear, la proposta di JBL è molto ampia e per questa settimana i prodotti più validi dell’azienda sono anche in sconto. Vediamo insieme tutti i modelli scontati fino al 44%.

JBL TUNE 125TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth Compra su Amazon Bassi potenti, zero cavi : scopri la libertà di un ascolto completamente senza fili con JBL TUNE 125TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless che offrono l'inconfondibile audio JBL Pure Bass

: scopri la libertà di un ascolto completamente senza fili con JBL TUNE 125TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless che offrono l'inconfondibile audio JBL Pure Bass Grazie alla batteria ricaricabile, le cuffie sportive TUNE 125 assicurano fino a 32h di riproduzione* con un suono potente e di alta qualità; pratica ed elegante custodia di ricarica

Appena estratti dalla custodia, gli earbuds si abbinano al tuo dispositivo Android con un semplice tocco;

Dual Connect per ascoltare musica ed effettuare chiamate con un solo auricolare o con entrambi

Dal design ergonomico con tre misure differenti di gommini auricolari e disponibili in un'ampia gamma cromatica, le cuffiette si adattano ad ogni tipo di orecchio e di stile.

JBL LIVE 300 TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth Compra su Amazon Con l'eccezionale suono JBL, le cuffiette Bluetooth true wireless JBL Live 300TWS offrono una soluzione completamente senza fili per godere ogni giorno di musica.sport e chiamate stereo

Tecnologia TalkThru & Ambient Aware: con il semplice tocco di un pulsante rimani in contatto con l'ambiente circostante mentre ascolti i tuoi brani e parli con gli amici senza togliere le cuffie

Con gli auricolari JBL rispondi al volo alle chiamate che ricevi su smartphone o tablet e accedi al servizio vocale grazie ai comandi e al microfono incorporato; Noise-Cancelling per un suono pulito

Grazie alla batteria ricaricabile integrata, la cuffia JBL è carica in sole 2 ore tramite cavo o custodia ricarica e assicura fino a 20 ore di riproduzione combinata;

Ricarica veloce e App JBL

JBL TUNE 125TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth Compra su Amazon Bassi potenti, zero cavi: scopri la libertà di un ascolto completamente senza fili con JBL TUNE 125TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless che offrono l'inconfondibile audio JBL Pure Bass

Grazie alla batteria ricaricabile, le cuffie sportive TUNE 125 assicurano fino a 32h di riproduzione con un suono potente e di alta qualità; pratica ed elegante custodia di ricarica

Appena estratti dalla custodia, gli earbuds si abbinano al tuo dispositivo Android con un semplice tocco;

Dual Connect per ascoltare musica ed effettuare chiamate con un solo auricolare o con entrambi

Dal design ergonomico con tre misure differenti di gommini auricolari e disponibili in un'ampia gamma cromatica, le cuffiette si adattano ad ogni tipo di orecchio e di stile

JBL REFLECT FLOW Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth Compra su Amazon Con il potente JBL Signature Sound, le cuffie in ear Bluetooth senza fili JBL REFLECT FLOW offrono una soluzione True Wireless di alta qualità ovunque sei: in viaggio, al lavoro o mentre fai sport

TalkThru & Ambient Aware: rimani in contatto con l'ambiente mentre ascolti la musica e parli con gli amici senza togliere le cuffie; Batteria e custodia ricaricabili per 10h di ascolto + 20h extra

Grazie all'impermeabilità IPX7* delle cuffie in-ear waterproof puoi praticare qualsiasi sport e in qualsiasi condizione meteorologica; Driver di 5,8 mm per bassi potenti e audio di alta qualità

Con gli earbuds senza fili rispondi a mani libere alle chiamate che ricevi sullo smartphone, grazie ai comandi sulle cuffie e al microfono, che permettono un facile accesso all'assistente vocale