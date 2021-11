Amazon, il meglio del Made in Italy di scena a Roma

Successo per l’evento che celebra le eccellenze del Made in Italy e racconta il supporto di Amazon alle piccole e medie imprese italiane.

Si è svolto ieri a Roma, presso La Lanterna di Fuksas, l’evento Amazon Made in Italy Rooftop, che il colosso internazionale dell’e-commerce ha creato per celebrare le eccellenze del Made in Italy e per raccontare il supporto di Amazon alle piccole e medie imprese italiane. Presenti 15 aziende dai settori del food & beverage, beauty e design, che hanno mostrato i propri prodotti ai visitatori, ispirandoli con tante idee regalo per il Natale 2021 e una selezione di prodotti in offerta per il Black Friday.

Il supporto Amazon alle imprese italiane

Per alcune aziende italiane che ancora non sono parte della vetrina Made in Italy, l’evento è stato inoltre un’importante occasione per ricevere una consulenza gratuita da parte di un account manager di Amazon che ha illustrato loro come muovere i primi passi per iniziare a vendere sul sito del gigante del commercio o elettronico, e intraprendere un percorso di digitalizzazione ed internazionalizzazione tramite la vetrina Made in Italy. “Siamo felici di aver accolto molti visitatori e aziende italiane all’Amazon Made in Italy Rooftop, e di aver visto il loro entusiasmo nello scoprire le storie dietro ad alcune eccellenze rappresentative dell’artigianalità italiana”, ha dichiarato Rita Polarolo, responsabile della vetrina Amazon Made in Italy.

Questo evento è stato l’occasione per rinnovare il nostro forte supporto alle piccole e medie imprese italiane e al Made in Italy, che sosteniamo da sempre. Durante la stagione natalizia, sappiamo che i nostri clienti amano acquistare prodotti locali e sostenere l’imprenditoria del Belpaese e, proprio per questo, abbiamo inoltre dedicato un’intera vetrina su Amazon.it alle idee regalo delle PMI italiane” .