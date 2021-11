Amazon, comincia ora la Settimana del Black Friday

Amazon dà il via alla Settimana del Black Friday, dalla mezzanotte di oggi venerdì 19 fino alle 23:59 del 29 novembre.

Amazon annuncia l’inizio della Settimana del Black Friday, con più offerte che mai, disponibili a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 19 novembre fino alle 23:59 del 29 novembre, su amazon.it/blackfriday e tramite la shopping app di Amazon. I clienti potranno trovare e godere di decine di migliaia di offerte imperdibili su moltissimi prodotti, incluse le migliori idee regalo in tutte le categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa e la cucina, i must-have fashion della stagione, le ultime proposte beauty e molto altro. Durante la Settimana del Black Friday, i clienti potranno inoltre scoprire migliaia di offerte dai partner di vendita di Amazon, incluse le piccole e medie imprese.

Amazon Made in Italy Rooftop

Nel corso del 2020, le PMI italiane hanno venduto oltre 80 milioni di prodotti su Amazon. Durante la Settimana di Black Friday, i clienti potranno continuare a sostenere le piccole e medie imprese italiane e a risparmiare sui regali acquistandoli dalle vetrine amazon.it/pmi, Amazon Handmade e Amazon Launchpad.

Proprio per celebrare le eccellenze del Made in Italy e per raccontare il supporto di Amazon alle piccole e medie imprese italiane, Amazon ospiterà l’Amazon Made in Italy Rooftop, un evento esclusivo che prenderà vita all’interno dell’iconica Lanterna di Roma, il 24 novembre dalle 14:30 alle 20.

Per questa speciale occasione, i clienti potranno lasciarsi ispirare da tante idee regalo per il Natale e scoprire le storie di 15 piccole e medie imprese italiane dei settori food and beverage, beauty, design, che, grazie ad Amazon, sono riuscite a far conoscere i propri prodotti in tutto il mondo attraverso la vetrina Made in Italy, aperta nel 2015 su Amazon.it. Le aziende presenti saranno Dulac, Mobili Fiver, GM10 Service, Moretti Food, Ilgustonline, Afroricci, AmoRoses, Acetificio Andrea Milano, Olio Coppini, Bottega del Mosaico, Liquorificio Vallenera, Zenone Iozzino, Mr Moris, Nuvò e Parubi.

L’evento sarà aperto anche alle aziende che desiderano esplorare nuove opportunità di business e che potranno qui avvalersi della consulenza gratuita di un account manager di Amazon, pronto a illustrare le potenzialità della vetrina Made in Italy, della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. Per partecipare, i clienti possono iscriversi a questo link e le aziende a questo link. Tutte le info sono disponibili su www.amazon.it/rooftoproma.

Le migliori offerte per il Black Friday 2021