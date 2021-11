Il documentario di Far Cry 6 disponibile su gTV

Il documentario racconta di come il team di Ubisoft Toronto si è riunito per dare vita al videogame Far Cry 6.

Un nuovo documentario di gTV rivela come il team di Ubisoft Toronto si è riunito per dare vita a Far Cry 6. “Revolución: A Far Cry Story” racconta le storie personali di chi ha creato il gioco e racconta i dietro le quinte di sviluppatori e attori, tra cui Giancarlo Esposito, nei panni dello spietato dittatore Antón Castillo. Il documentario è disponibile ora sui canali YouTube di gTV in tutto il mondo.

Lo sviluppo di Far Cry 6

“È stato emozionante realizzare un gioco che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, ma non avevamo idea, quando abbiamo iniziato lo sviluppo, che avremmo lanciato un gioco durante una pandemia, e questo ha cambiato tutto”, dice Navid Khavari, direttore narrativo di Ubisoft Toronto. “Siamo passati dal prosperare nel fermento di uno studio all’avanguardia a Toronto a trovare soluzioni a problemi unici che non avremmo mai pensato di dover affrontare, nella tranquillità delle nostre case. Guardando indietro, è stato fantastico essere in grado di rimanere uniti in quello che era un progetto personale per tutti noi”.

Revolución: A Far Cry Story è stato prodotto da gTV, Ubisoft Toronto e So Press. Potete vedere il documentario su gTV, il canale di Ubisoft dedicato alla cultura del gioco.

Far Cry 6 è tra l’altro disponibile attualmente in vendita con uno sconto fino al 20% sullo Store Ubisoft fino al 1° dicembre, disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC, Stadia e Amazon Luna (ed è disponibile come parte di un abbonamento Ubisoft+). Il titolo porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. In questo stato insulare in fermento, i giocatori proveranno il caos e l’adrenalina della guerriglia, mentre saranno travolti da un movimento rivoluzionario che intende abbattere un tiranno. Per saperne di più su Far Cry 6, potete comunque fare riferimento all’hub di notizie su Far Cry.