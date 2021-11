Come regalare un buono per Netflix ad amici e parenti

Donare ad amici, parenti e conoscenti un buono regalo per Netflix è facilissimo: bastano 2 minuti e i regali di Natale sono già fatti!

Archiviata la frenesia del Black Friday di Amazon, quest’anno durato quasi per l’intero mese di novembre, è tempo di guardare al Natale e questo significa, soprattutto per i ritardatari, fare regali ad amici e parenti, piccoli o grandi pensieri per rendere un po’ più allegre le festività natalizie e dimostrare affetto a chi ci circonda. La scelta dei regali di Natale può non essere sempre semplice, specie se non si conosce alla perfezione la persona a cui vogliamo fare un pensiero. Ed ecco qui che entrano in gioco i buoni regalo. Perché regalare oggetti che spesso non servono e vengono messi da parte quando si può donare del sano intrattenimento? Oggi vogliamo illustrarvi come acquistare un buono regalo per Netflix da regalare ad amici e conoscenti nel modo più semplice possibile.

Le carte regalo fisiche di Netflix sono disponibili ormai da anni presso i principali supermercati e catene di negozi di elettronica e non solo, ma da un po’ di tempo anche Amazon permette di acquistare buoni regalo digitali per Netflix, scegliendo la cifra che si è disposti a spendere a partire da 25 euro.

Come acquistare un buono regalo per Netflix

Il metodo più rapido per acquistare una carta regalo di Netflix è quello di collegarsi a questo indirizzo o cliccare sul box qui sotto e compilare i campi richiesti:

L’importo del buono regalo

L’indirizzo email del destinatario

Il nome del mittente

Un messaggio personale da allegare al buono Netflix

La quantità dei buoni regalo

La data in cui il destinatario riceverà il buono regalo (è possibile programmare l’invio fino ai 12 mesi successivi all’acquisto)

Una volta compilati tutti i campi si può procedere come per un qualsiasi altro acquisto su Amazon: acquista ora, scelta del metodo di pagamento e il gioco è fatto. Il destinatario riceverà una mail contenente un codice da inserire su Netflix per avere subito a disposizione la cifra ricevuta in regalo.

Come usare un buono regalo per Netflix

Come dicevamo poco sopra, utilizzare il buono Netflix è facile tanto quanto aprire l’app del famoso servizio di streaming: è sufficiente collegarsi al sito internet netflix.com/codice ed inserire il codice ricevuto via mail nell’unico campo presente nella schermata.

Gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento a Netflix possono utilizzare il buono regalo per pagare l’abbonamento per i mesi successivi. Chi invece non si è ancora iscritto a Netflix potrà farlo usando il buono regalo ed iniziare subito a guardare film e serie TV in streaming senza neanche dover inserire un altro metodo di pagamento.

Una doverosa precisazione: il buono regalo Netflix acquistato in Italia può essere utilizzato soltanto per gli account italiani di Netflix. Se state pensando di regalare l’abbonamento a Netflix ad un amico, parente o conoscente che risiede in un Paese diverso dall’Italia dovrete rivolgervi alla localizzazione specifica di Amazon.