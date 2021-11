Netflix, serie TV e film tra il 29 novembre e il 5 dicembre 2021

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 29 novembre al 5 dicembre 2021: dal finale de La casa di carta al film Il potere del cane.

Netflix si prepara ad accogliere grandi novità nella settimana a cavallo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Sia per quanto riguarda le serie TV, sia per i film. Ma andiamo con ordine.

Lato seriale, arriverà l’ultima tranches di episodi dello show spagnolo La casa di carta: si tratta della seconda parte dell’ultima stagione, con i protagonisti messi alle strette all’interno della Banca di Spagna. Sarà indubbiamente un epilogo mozzafiato per i fan, che hanno vissuto momenti memorabili insieme ai rapinatori con la tuta rossa.

Altra serie che potrebbe stuzzicare gli abbonati è Lost in Space, giunta alla sua terza stagione e ultima. Si tratta di una produzione fantascientifica dove navi spaziali, robot senzienti e pianeti ostili condiscono la storia di una famiglia che si troverà a sopravvivere e combatterà con tutte le forze per restare unita.

Fanno il loro ingresso nel catalogo di Netflix anche due serie non originali ma senz’altro attese dal pubblico: la seconda stagione di New Amsterdam e la settima stagione di The 100.

Dal punto di vista cinematografico, invece, protagonista della settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre è sicuramente Il potere del cane, diretto da Jane Campion e uscito al cinema lo scorso 17 novembre. Ambientato negli anni ’20, il film segue la storia di due allevatori del Montana, interpretati da Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons, il cui rapporto si inasprisce in seguito al matrimonio di uno dei due.

Arriva inoltre la rom-com LGBTQ+ Single per sempre?: ambientata durante le festività natalizie, la pellicola è incentrata su Peter e Nick, migliori amici che potrebbero provare dei sentimenti l’uno per l’altro, coinvolti nei preparativi della famiglia di Peter.

Gli appassionati di animazione, infine, potranno contare su La vetta degli Dèi, ispirato all’omonimo fumetto di Jiro Taniguchi e Baku Yumemakura.

Leggi anche: 5 film di Natale da vedere su Netflix

Netflix: tutte le novità tra il 29 novembre e il 5 dicembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Lost in space (stagione 3) – 1 dicembre

Coyotes (miniserie) – 1 dicembre

Kayko e Kokosh (stagioni in arrivo) – 1 dicembre

Coming Out Colton (stagione 1) – 3 dicembre

La casa di carta (parte 5 – volume 2) – 3 dicembre

Le altre serie

New Amsterdam (stagione 2) – 1 dicembre

The 100 (stagione 7) – 1 dicembre

Archer (stagione 12 – serie animata) – 1 dicembre

Masha e Orso (stagione 4) – 1 dicembre

Kemono Jihen (stagione 1) – 1 dicembre

Megalo Box (stagione 2) – 1 dicembre

Film originali

Non c’è due senza – 30 novembre

La vetta degli Dei – 30 novembre

Il potere del cane – 1 dicembre

Il serpente verde – 1 dicembre

The Whole Truth – 2 dicembre

Single per sempre? – 2 dicembre

Cobalt Blue – 3 dicembre

Gli altri film

Alissa – 1 dicembre

Allons Z’enfants – 1 dicembre

C’era una volta in Messico – 1 dicembre

Hellegat – 1 dicembre

I giovani uccidono – 1 dicembre

I segreti di Wind River – 1 dicembre

Tre uomini e una gamba – 1 dicembre

Così è la vita – 1 dicembre

Chiedimi se sono felice – 1 dicembre

La banda dei babbi natale – 1 dicembre

In viaggio con papà – 1 dicembre

Bianco, rosso e verdone – 1 dicembre

Viaggi di nozze – 1 dicembre

Un sacco bello – 1 dicembre

Troppo forte – 1 dicembre

Pensavo fosse amore invece era un calesse – 1 dicembre

Il postino – 1 dicembre

Pinocchio – 1 dicembre

Champions – 1 dicembre

Il ciclone – 1 dicembre

Wyatt Earp – 1 dicembre

A noi le inglesine! – 1 dicembre

La ragazza dello scandalo – 1 dicembre

Le bugie nel mio letto – 1 dicembre

La tigre nell’ombra – 1 dicembre

Man About The House – 1 dicembre

Paura nella notte – 1 dicembre

The Cleanse – 1 dicembre

The End of the Journey – 1 dicembre

The Losers – 1 dicembre

Unbroken: la via della redenzione – 1 dicembre

Vendetta nel sole – 1 dicembre

Virus letale – 1 dicembre

Barbie & Chelsea: The Lost Birthday – 3 dicembre

Burned Bridges – 3 dicembre

Rolande Met De Bles – Storia di una passione – 3 dicembre

Documentari

14 vette: scalate ai limiti del possibile – 29 novembre

Lead Me Home – 30 novembre

Exploring the Snow: The final volume – 3 dicembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2021.

Film in scadenza

1000 rupie – 30 novembre

Across Grace Alley – 30 novembre

Be Somebody – 30 novembre

Carriers – 30 novembre

Constantine – 30 novembre

Dal tramonto all’alba – 30 novembre

Deep Impact – 30 novembre

Footloose – 30 novembre

Ghostbusters – Acchiappafantasmi – 30 novembre

Ghostbusters II – 30 novembre

Glory – Uomini di gloria – 30 novembre

Il viaggio delle ragazze – 30 novembre

Il violinista – 30 novembre

Indiana Jones e il tempo maledetto – 30 novembre

Interrogation – 30 novembre

La storia infinita 2 – 30 novembre

Man in the dark – 30 novembre

Mission: Impossible – 30 novembre

Quel che resta del giorno – 30 novembre

Richard Pryor: Live in Concert – 30 novembre

Superman – 30 novembre

Superman Returns – 30 novembre

The Little Mermaid – 30 novembre

The Little Machine – 30 novembre

Vendetta – 30 novembre

Why Me? – 30 novembre

Temple – 1 dicembre

Crawl – Intrappolati – 2 dicembre

Bob e la slitta di Babbo Natale – 5 dicembre

Serie in scadenza

Marblegen – 30 novembre

Simone – 30 novembre

Tenkai Knights – 30 novembre

Lost & Found Music Studios – 3 dicembre

Documentari in scadenza

Stelle vagabonde – 30 novembre

A proposito del colosso dello streaming, ecco gli anime di dicembre da non perdere su Netflix.