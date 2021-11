Netflix, 5 film di Natale 2021 da non perdere

I migliori film originali Netflix di Natale 2021: eccone 5 da non perdere, da Un bambino chiamato Natale a Un pettirosso di nome Patty.

Netflix si prepara a festeggiare il Natale 2021 con una buona dose di film a tema per far immergere gli abbonati nell’atmosfera delle feste. Tra bambini che salvano la festività, topolini in stop- motion e commedie romantiche, il colosso dello streaming offre diverse possibilità a coloro che stanno cercando qualcosa da guardare durante le vacanze invernali.

Ma quali sono i film natalizi da vedere su Netflix quest’anno? Di seguito è possibile trovare i 5 migliori, che sapranno fare compagnia agli spettatori durante le serate che precedono il 25 dicembre.

I migliori film di Natale 2021 su Netflix

Dalla rom com gay Single per sempre? all’adattamento del fortunato libro di Matt Haig, Un bambino chiamato Natale. Ecco le pellicole natalizie da non farsi sfuggire.

La famiglia Claus

La morte di suo padre la sera della Vigilia non è che un motivo in più per odiare il Natale: a Jules Claus non piace proprio la “Festa delle feste”, una giornata in cui le famiglie si riuniscono e trascorrono momenti di gioia e serenità. Mentre la madre è al lavoro, il ragazzino passa la maggior parte del tempo nel negozio di giocattoli del nonno, dove un giorno trova un globo di neve magico che lo teletrasporta ai quattro angoli del mondo. Scopre così una fantastica verità: suo nonno è Babbo Natale. Questo segreto di famiglia lo conduce direttamente alla scoperta del suo destino e ad abbandonare la sua vecchia visione: il piccolo finisce così per aiutare il nonno a consegnare tutti i regali nelle grandi città del mondo. La pellicola, adatta a grandi e piccoli, è disponibile sulla piattaforma dal 1 novembre.

Love Hard

Nina Dobrev nei panni di una giornalista di Los Angeles che si infatua di un ragazzo della East Coast conosciuto su un’app di incontri. In preda all’entusiasmo e con le farfalle nello stomaco, la giovane decide così di fargli una sorpresa raggiungendolo per le vacanze di Natale, ma una volta attraversati gli Stati Uniti scopre di essere stata ingannata: il ragazzo che si trova di fronte, infatti, non è quello visto in foto, ma il suo amico d’infanzia Josh, tutt’altro che avvenente. Scende così a compromessi con lui: fingerà di essere la sua fidanzata durante le feste, ma in cambio il ragazzo l’aiuterà a conoscere il suo amico. Le cose andranno a buon fine? La commedia è disponibile dal 5 novembre su Netflix.

Un bambino chiamato Natale

A un mese esatto della Vigilia debutta sulla piattaforma un film di fantasia per famiglie, che potrebbe facilmente conquistare il pubblico attraverso la sua storia tenera, magica e divertente. Un bambino chiamato Natale, tratto dal libro omonimo di Matt Haig e disponibile dal 24 novembre, racconta del piccolo Nikolas che attraversa il gelido Nord per trovare il padre, partito alla ricerca del fantastico villaggio degli elfi, Elfhelm. In compagnia di un fedele Topolino e della renna Blitzen, il ragazzino vivrà un’avventura indimenticabile e affronterà il proprio destino dimostrando come nulla sia impossibile.

Un pettirosso di nome Patty

Sempre il 24 novembre è la volta di un film in stop-motion dai creatori di Galline in fuga, Un pettirosso di nome Patty. La trama prende il via con un uovo di pettirosso che finisce nella tana di alcuni topolini: crescendo, l’uccellino inizierà a farsi parecchie domande che lo porteranno a intraprendere un percorso alla scoperta di se stesso. Attraverso uno stile unico e in grado di attrarre i più piccoli, il film vuole comunicare messaggi importanti anche per gli adulti.

Single per sempre?

Rom com natalizia disponibile dal 2 dicembre su Netflix, Single per sempre? racconta la storia di un giovane che, stanco di essere giudicato ancora come inguaribile single davanti ai parenti durante le feste, convince il migliore amico a fingere di essere il suo partner. La madre, tuttavia, gli ha organizzato un appuntamento al buio con un affascinante personal trainer, mandando all’aria tutti i suoi piani. Una pellicola divertente, leggera e naturalmente romantica, con l’attrice Jennifer Coolidge.

Leggi anche: I migliori film Netflix di novembre 2021

Tutti i film natalizi in uscita su Netflix

Oltre ai film appena elencati, ce ne sono altri che potrebbero intrattenere piacevolmente gli spettatori durante le festività. Ecco allora tutti i film di Natale 2021 in arrivo sulla piattaforma:

Natale con il babbo – 7 novembre

Nei panni di una principessa: inseguendo la stella – 18 novembre

Un castello per Natale – 26 novembre

David e gli elfi – 6 dicembre

A California Christmas: City Lights – 16 dicembre

A 1000 km dal Natale – 24 dicembre

Leggi anche: Serially supera le previsioni di crescita e si prepara al Natale