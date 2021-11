Serially supera le previsioni di crescita e si prepara al Natale

La piattaforma di streaming italiana gratuita Serially ha già raggiunto gli obiettivi dichiarati per fine anno e si prepara per il Natale e il 2022.

Serially, la prima piattaforma streaming italiana gratuita dedicata a serie TV internazionali inedite in Italia, ha annunciato di aver già raggiunto l’obiettivo di 15.000 utenti previsto per fine dell’anno, dopo solo un mese dal lancio, avvenuto il 14 ottobre scorso. E per celebrare il risultato ottenuto con ampio anticipo rispetto alle previsioni, lancia nuovi titoli per ampliare il proprio catalogo.

Serially si prepara al Natale e al 2022

Fin dai primi giorni immediatamente successivi al lancio, Serially è stata colta con grande apprezzamento dal pubblico italiano, tanto da superare le aspettative del piano di sviluppo. A conferire ulteriore spinta alle iscrizioni degli utenti hanno contribuito le app per dispositivi mobili, lanciate per Android e iOS, in sinergia con le relative piattaforme per Tv, ossia Android Tv e Apple Tv. Questi elementi, sapientemente allineati dal team tutto italiano di Serially, hanno portato a incrementare rapidamente il tasso quotidiano di espansione degli utenti registrati. In numeri, il trend di crescita attuale si attesta su una media del 34% su base settimanale, in coerenza con gli sviluppi presenti e futuri.

La piattaforma guarda infatti a un futuro di crescita costante e si prepara a incrementare significativamente il numero di iscritti nel primo semestre del 2022 grazie all’arricchimento continuo del catalogo di contenuti, aggiungendo ben 7 titoli internazionali, con produzioni provenienti anche da Taiwan e dall’Australia al proprio catalogo.

Tra queste segnaliamo Fears, una serie antologica tra il thriller e l’horror, composta da brevi episodi che affrontano il tema delle paure quotidiane, e 12 Deadly Days, una spettrale serie natalizia di genere horror/thriller. Per il 25 dicembre invece è previsto il lancio dell’epica serie TV Beowulf: Return to the Shieldlands, un vero regalo di Natale per tutti gli appassionati di telefilm seriali. Tratta dall’epico poema, lo show narra la storia del leggendario omonimo protagonista e ha l’ambizione di tenere tutti gli italiani, appassionati del genere e non, inchiodati al divano durante le festività natalizie, in attesa delle novità per il 2022.

Serially è visibile in streaming online all’indirizzo serially.it, su device mobili attraverso l’app disponibile per iOS e Android, su SmartTV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken). Seguirà il rollout anche per Samsung e LG, che avverrà nei prossimi mesi.