Netflix, 5 film da non perdere a novembre 2021

I migliori film originali Netflix in uscita a novembre 2021: eccone 5 da non perdere, da Due donne – Passing a Red Notice.

Netflix a novembre 2021 introduce nel catalogo diversi film degni di nota, che potranno intrattenere gli abbonati durante le piovose serate da trascorrere davanti la TV. La piattaforma si prepara a tirare fuori dal cilindro alcune delle sue pellicole più attese dell’anno, ma quali sono, precisamente, le migliori di questo mese?

Abbiamo raccolto quindi in questo articolo i 5 film Netflix da non perdere a novembre 2021, con tanto di trailer e descrizioni per aiutarvi nella scelta.

I migliori film Netflix di novembre 2021

Dal musical con Andrew Garfield all’action movie con The Rock, ecco le pellicole da tenere d’occhio su Netflix nel mese di novembre.

The Harder They Fall

Un western “all black” con Idris Elba e Jonathan Majors disponibile dal 3 novembre sulla piattaforma. The Harder They Fall ruota intorno al desiderio di vendetta di Nat Love, gangster che vuole uccidere l’uomo che gli ha assassinato i genitori quando era piccolo, un leggendario fuorilegge di nome Rufus Buck. E ognuno di questi due protagonisti ha una banda al proprio seguito, fedeli compagni di avventure che renderanno la pellicola movimentata e ricca di azione. Un film in un certo senso tarantiniano, con una durata notevole (due ore e venti) e tante pallottole.

Due donne – Passing

Esordio alla regia di Rebecca Hall con una pellicola che racconta la storia di due donne, amiche di infanzia entrambe nere, che vivono in modo totalmente diverso la propria identità razziale: una è sposata con un medico di colore, con cui ha avuto due figli, ed è molto attiva all’interno della sua comunità; l’altra finge di essere bianca grazie alla sua carnagione e ha sposato un ricco americano razzista. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, fa parte del catalogo Netflix dal 10 novembre ed è totalmente in bianco e nero.

Red Notice

Il 12 novembre arriva sul colosso dello streaming il film con Dwayne Johnson (aka The Rock), Ryan Reynolds e Gal Gadot. Un action movie che segue le vicende di un agente dell’FBI incaricato di catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, conosciuta come L’Alfiere. Per riuscire nell’impresa sarà costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d’arte. Loro malgrado, i tre protagonisti si ritroveranno a vivere una grande avventura tra giungle selvagge, piste da ballo e prigioni isolate.

tick, tick…BOOM!

Adattamento cinematografico dell’omonima opera di Jonathan Larson, morto a soli 36 anni e passato alla storia per il musical “Rent” grazie al quale ha ottenuto un Premio Pulitzer e quattro Tony Awards dopo la sua scomparsa. Ambientato nella New York del 1990, il film racconta quindi la storia del compositore alle prese con la creazione di quello che spera diventerà un musical di successo. A interpretare Larson è Andrew Garfield, a partire da quando, quasi trentenne, lavorava come cameriere in un diner nella Grande Mela. Il film esce sulla piattaforma il 19 novembre.

Bruised – lottare per vivere

Dramma sportivo crudo e intimo al tempo stesso, ambientato nel mondo delle arti marziali miste. Disponibile dal 24 novembre il film, diretto e interpretato da Halle Berry, è incentrato sull’ex lottatrice Jackie Justice, che ha abbandonato suo figlio quando era appena un neonato. Con più nessuna intenzione di combattere, la donna pulisce i bagni per tirare avanti e la sua vita è allo sbando, finché una sera non riceve la notizia di doversi riprendere il bambino, che ormai ha compiuto sei anni, in seguito alla morte del padre. Ritrovandosi a partecipare a un incontro clandestino senza arbitri né regole, Jackie viene notata dal proprietario di un circuito ufficiale delle arti marziali miste, che le propone di tornare sul ring. Potrebbe essere la sua occasione di riscattarsi come lottatrice e come madre.

Quali di questi film avete adocchiato?