Netflix, 5 serie TV da non perdere a novembre 2021

Le migliori serie TV Netflix in uscita a novembre 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Cowboy Bebop a Strappare Lungo i Bordi.

Netflix accoglie novembre 2021 con diversi contenuti degni di nota. Tra questi spiccano serie TV piuttosto attese dal pubblico, alcune delle quali potrebbero essere veri e propri appuntamenti imperdibili per gli abbonati.

Insomma, nel penultimo mese dell’anno avremo nomi importanti e tante new entry, per un catalogo che va ad abbracciare sempre più generi e passioni. Ma quali sono le 5 serie TV Netflix da non lasciarsi sfuggire a novembre 2021? Le abbiamo raccolte in questo articolo.

Le migliori serie TV Netflix di novembre 2021

Arriva sulla piattaforma lo show di Zerocalcare e il live-action tratto dal celebre anime diretto da Shin’ichirō Watanabe, Cowboy Bebop. Ecco le migliori serie di questo mese.

Narcos: Messico 3

Nella prima settimana del mese, precisamente il 5 novembre, debutta nel catalogo la terza e ultima stagione di Narcos: Messico. Il trailer della season 3, visionabile di seguito, ci prepara a una escalation di violenza e alla guerra finale tra i cartelli della droga. La trama esplorerà le ricadute in seguito all’arresto di Félix, che aveva dato il via ad una presa di posizione più autoritaria da parte dei cartelli non più costretti dal giogo del capo e desiderosi ognuno di ottenere la propria fetta. Insomma, le basi per una grande conclusione ci sono tutte.

Big Mouth 5

Quinta stagione della serie animata per adulti incentrata sull’adolescenza: Nick, Andrew e i loro amici faranno ritorno sul piccolo schermo con nuovi episodi all’insegna dell’amicizia ma soprattutto della comicità. D’altro canto si sa, anche l’età adolescenziale ha i suoi mostri e scheletri nascosti nell’armadio, ma con una produzione come Big Mouth si impara intelligentemente a conoscerli attraverso le esperienze trasposte in TV. Le nuove puntate arrivano sulla piattaforma il 5 novembre.

Arcane

Il 7 novembre è invece il turno dello show dedicato al celebre videogioco League of Legends, che ha saputo attirare l’attenzione anche del pubblico non giocante grazie al suo bel trailer. Si tratta di una nuova serie animata, incentrata sulla nascita di due popolari campioni del videogioco. A fare da sfondo ci saranno i conflitti tra la fiorente città di Piltover e l’oppressa Zaun, e questa transmedialità tra gioco e serie TV permetterà di ampliare l’universo di LoL. Lo show sarà diviso in tre atti composti da 3 episodi ciascuno.

Strappare Lungo i Bordi

Zerocalcare approda su Netflix il 17 novembre, con una serie TV che a detta dell’autore racconterà una storia per lui molto personale, nella quale gli spettatori avranno la possibilità di immergersi. Lo stile e la comicità del famoso fumettista italiano potrebbero rivelarsi una piacevole scoperta anche per coloro che non sono suoi fan, perciò Strappare Lungo i Bordi è senz’altro un contenuto da tenere d’occhio a novembre 2021.

Cowboy Bebop

La serie live-action dell’omonimo anime è incentrata su una ciurma di cacciatori di taglie spaziali e, come tutte le trasposizioni con attori in carne e ossa, ha diviso il pubblico sin dal suo annuncio. Per quanto riguarda il cast, John Cho sarà Spike Spiegel; Mustafa Shakir interpreterà Jet Black; Daniella Pineda ricoprirà il ruolo di Faye Valentine; Elena Satine sarà Julia, e Alex Hassell sarà Vicious. Già dal trailer ci si può fare un’idea dello stile che i produttori hanno deciso di adottare, ma la domanda è se i fan riusciranno a scendere a compromessi con l’adattamento del colosso dello streaming, disponibile dal 19 novembre.

Il novembre 2021 del noto servizio di streaming è dominato, insomma, dalle produzioni animate. Quali di questi show avete adocchiato?