Netflix, 5 anime da non perdere a dicembre 2021

I migliori anime su Netflix a dicembre 2021: eccone 5 che non dovreste perdervi, da Tokyo Godfathers a Le bizzarre avventure di JoJo 6.

Netflix non delude gli appassionati di anime, introducendone nel catalogo una buona quantità anche a dicembre 2021. Che si tratti di un film o una serie, coloro che apprezzano l’animazione made in Japan non rimarranno delusi l’ultimo mese dell’anno.

Ma quali sono i migliori anime in arrivo su Netflix a dicembre? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Leggi anche: 5 anime su Netflix da vedere a novembre 2021

Anime su Netflix: serie e film da non perdere a dicembre

Dalla pellicola natalizia Tokyo Godfathers alla nuova serie animata Kemono jihen. Ecco gli anime in arrivo.

Le bizzarre avventure di JoJo 6

Battezzata Stone Ocean, la sesta stagione della serie anime Le bizzarre avventure di JoJo è in arrivo sulla piattaforma il 1 dicembre. Si tratta dell’unica in cui il protagonista è di sesso femminile: la trama ruota infatti intorno a Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo, che a causa di un complotto ordito da un vecchio alleato di Dio Brando finisce per essere rinchiusa in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti. Senza dubbio un appuntamento che i fan della serie non varranno perdersi!

Kemono jihen

Sempre il 1 dicembre è la volta di Kemono jihen, shounen di 12 episodi di genere soprannaturale. La storia è quella di un ragazzo soprannominato Dorota-bou, evitato dalle persone che lo circondano, e del detective Inugami specializzato nell’occulto. Quando quest’ultimo sopraggiungerà nella città in cui abita il giovane Dorota-bou, gli farà scoprire l’esistenza di molte creature che pensava esistessero solo nelle leggende metropolitane. La serie anime debutterà sulla piattaforma con doppiaggio in italiano, dopo essere stata già distribuita su VVVVID in lingua originale.

Shaman King (Parte 2)

I 13 primi episodi della serie anime hanno debuttato nel catalogo la scorsa estate, ma adesso Netflix si prepara ad accogliere la seconda parte della serie tratta dal manga di Hiroyuki Takei. Per chi non lo sapesse, Shaman King segue le vicende dello sciamano Yoh Asakura, un bambino da sempre in grado di vedere gli spiriti. L’abilità di uno sciamano risiede nella fusione con gli spettri, per poter ricevere da loro potenti abilità durante la possessione. Yoh si unisce ad Amidamaru, lo spirito di un formidabile samurai vissuto 600 anni prima, ed è intenzionato a partecipare allo Shaman Fight, ossia un torneo tra sciamani che si svolge ogni 500 anni per eleggere lo Shaman King – il messia che trasforma la grande distruzione di questo mondo in una grande rigenerazione. Le nuove puntate saranno disponibili su Netflix dal 9 dicembre 2021.

Tokyo Godfathers

Film d’animazione molto profondo, diretto dal noto Satoshi Kon. Ambientato durante la vigilia di Natale, racconta la storia di tre senzatetto che si imbattono in una neonata tra l’immondizia. Insieme decideranno di ritrovare i genitori della piccola, seguendo tuttavia delle tracce che spesso li porteranno fuori strada: entreranno così in contatto con la variegata umanità della capitale giapponese, rivangando il proprio passato e le rispettive storie personali. Una pellicola che tratta molto bene il tema dell’emarginazione sociale. I protagonisti, infatti, sono reietti: Hana è una donna trans impoveritasi dopo aver lasciato il lavoro da drag queen; Gin è un alcolizzato divenuto vagabondo; e Miyuki è una ragazzina scappata di casa. Il film sarà disponibile sulla piattaforma dal 15 dicembre.

Aggretsuko 4

Il 16 dicembre è invece la volta della quarta stagione di Aggretsuko, che riporta sul piccolo schermo l’adorabile e mansueta (fuori dal palco del karaoke) pandina rossa. Chi non avesse mai visto la serie deve sapere che segue la vita quotidiana dell’impiegata d’ufficio Retsuko, che gestisce la sua frustrazione nei confronti del capo e dei colleghi cantando a squarciagola canzoni death metal. Nei nuovi episodi riuscirà finalmente a progredire la relazione tra Retsuko e Haida?

A proposito del colosso dello streaming, ecco 5 film Netflix da vedere a Natale 2021.