Iliad lancia la nuova offerta FLASH 150 5G a 9,99 euro al mese

Iliad lancia la prima offerta in Italia con 150GB, senza cap di velocità, 5G incluso, minuti e sms illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli.

Nuova interessante offerta da Iliad. La società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni presenta infatti oggi la FLASH 150 5G, ovverosia la prima offerta in Italia con un pacchetto di 150GB, senza cap di velocità e con 5G incluso, minuti e sms illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli a 9,99 euro.

La nuova super offerta FLASH di Iliad

Entrando nel dettaglio, la nuova offerta FLASH consente a tutti gli utenti che vogliono unirsi a Iliad di acquistare un pacchetto per navigare anche in 5G con 150GB, ad un costo mensile inferiore a 10 euro che non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito dall’azienda. Un’offerta unica in Italia, come mostra la tabella, che viene presentata nella formula FLASH di Iliad, per cui è limitata nel tempo e può essere sottoscritta entro e non oltre l’11 gennaio 2022.