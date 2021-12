Ufficiale: GRID Legends arriverà il 25 febbraio

Carriera, Modalità Storia, Gameplay multipiattaforma e Creatore di Gare offrono più varietà e scelta che mai in GRID Legends.

Codemasters ed Electronic Arts hanno confermato oggi il 25 febbraio come data di lancio globale di GRID Legends. “Con la data di uscita fissata, lo studio sta dando il tocco finale al gioco GRID più intenso di sempre”, ha detto Chris Smith, GRID Game Director di Codemasters. “GRID Legends è un gioco d’azione accessibile a tutti e incentrato sulla varietà e sulla scelta; una carriera di gioco, una nuova Modalità Storia e un Creatore di gare che permette ai giocatori di creare gare da sogno con una forte personalizzazione. Il nostro nuovo hop-in gameplay permette agli amici di connettersi in pochi secondi e passare più tempo in pista e meno tempo nelle lobby”.

GRID Legends, un racer tutta azione

Il gioco sarà dunque caratterizzato dalla più grande varietà di modalità di gioco, tra cui una Carriera più intensa con oltre 250 eventi, una modalità Storia di successo intitolata ‘Driven to Glory’ e l’introduzione delle corse Electric Boost. I piloti di tutti i livelli possono immediatamente mettersi al volante di oltre 100 veicoli in partenza, correre in tutto il mondo dalle piste classiche ai luoghi iconici delle città, e connettersi con amici e rivali in pochi secondi con la piattaforma multigiocatore grazie alla funzione hop-in.

GRID Legends sarà disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5, oltre a PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin e Steam). Pre-ordinando l’edizione Deluxe o Standard, riceverete l’esclusivo contenuto Seneca & Ravenwest Double-Pack.

I giocatori che pre-ordinano il gioco ricevono il GRID Legends Seneca & Ravenwest Double Pack. Disponibile dal giorno del lancio, questo contenuto sblocca quattro auto aggiuntive per gli eventi nella Carriera di gioco: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 e Koenigsegg Jesko. Il pacchetto include anche esclusive modalità incentrate su Ravenwest ed esclusive icone, livree e banner dei team Seneca e Ravenwest, in modo che i giocatori possano personalizzare i loro veicoli e metterli in mostra online.