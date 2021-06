Electronic Arts annuncia Battlefield 2042 con un trailer spettacolare

Il Battlefield di nuova generazione arriverà in tutto il mondo il 22 ottobre su Xbox One e Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Electronic Arts e DICE hanno annunciato Battlefield 2042, un nuovo capitolo del popolare sparatutto bellico in prima persona, destinato a rivoluzionare il moderno sandbox multiplayer. Alimentato infatti da una tecnologia all’avanguardia, che sfrutta le capacità dell’hardware di prossima generazione, il titolo catapulterà i giocatori in quell’esperienza di guerra totale che da anni rappresenta il segno distintivo del franchise. Con partite che riuniscono un massimo di 128 giocatori sulle ultime console e PC, questa scala senza precedenti aggiunge una nuova dimensione alle battaglie multiplayer.

Battlefield 2042

Con Battlefield 2042 promette di aumentare anche il livello dell’azione, includendo eventi in tempo reale che rimodellano il campo di battaglia e il combattimento tattico. Tutte le nuove armi, veicoli e gadget danno ai giocatori la libertà di essere strategici e creare momenti sbalorditivi, esclusivi di questo campo di battaglia. I videogamer entreranno in game nei panni degli Specialisti, un nuovissimo tipo di soldato giocabile del franchise.

In Battlefield 2042, il mondo è sull’orlo del precipizio. La carenza di cibo, energia e acqua pulita ha condotto al fallimento dozzine di nazioni, creando la più grande crisi di rifugiati nella storia umana. Tra queste persone senza Patria ci sono famiglie, agricoltori, ingegneri e persino soldati. In mezzo a questa crisi, gli Stati Uniti e la Russia trascinano il mondo in una guerra totale.

Gli specialisti senza Patria si uniscono quindi a entrambe le parti, non combattendo per una bandiera, ma per il futuro in questo nuovo mondo. Ispirati alle tradizionali quattro classi di Battlefield, gli Specialisti saranno equipaggiati con una Specialità e un Tratto unici, e avranno equipaggiamenti completamente personalizzabili. In qualità di Specialisti, i giocatori avranno accesso a un arsenale all’avanguardia di armi, equipaggiamento e veicoli da utilizzare in battaglia. Il titolo più grande e ambizioso della serie include:

● All-Out Warfare – la nuova generazione delle modalità Conquista e Sfondamento preferite dai fan, con le mappe più grandi di sempre per il franchise e, per la prima volta, fino a 128 giocatori*. Sperimenta l’intensità di All-Out Warfare in battaglie su larga scala come mai prima d’ora, con mappe ricche di condizioni meteorologiche dinamiche, pericolosi rischi ambientali e spettacolari eventi mondiali che vedono i tornadi squarciare la mappa e tempeste di sabbia bloccare il sole.

● Hazard Zone – un tipo di gioco completamente nuovo, ad alto rischio e a squadre per il franchise di Battlefield. Si tratta di una versione moderna dell’esperienza multiplayer, tratto distintivo di DICE, ma molto diversa dalle modalità Conquista o Sfondamento di All-Out Warfare.

● Da annunciare – la terza esperienza, sviluppata da DICE LA, è un altro nuovo ed entusiasmante tipo di gioco per il franchise. Questa esperienza è una lettera d’amore per i fan di Battlefield: i giocatori di lunga data si sentiranno a proprio agio. Sintonizzati su EA Play Live il 22 luglio per tutti i dettagli.

Battlefield 2042 è già disponibile per il pre-ordine e sarà lanciato nei negozi al dettaglio e digitali il 22 ottobre al prezzo di 59,99€ su PC, 69,99€ su Xbox One e PlayStation 4, e 79,99€ su Xbox Series X e S e PlayStation 5. I membri di EA Play potranno usufruire di una prova di 10 ore a partire dal 15 ottobre 2021. I membri di EA Play e i giocatori che effettuano la prenotazione riceveranno l’accesso anticipato all’Open Beta. Chi preordina potrà scegliere tra tre diverse edizioni: fra queste la Gold Edition al prezzo di 89,99€ su PC e 99,99€ su console, o Battlefield 2042 Ultimate Edition al prezzo di 109,99€ su PC o 119,99€ su console.