Amazon e CRI lanciano l’iniziativa “Dona un giocattolo”

Croce Rossa Italiana e Amazon uniti per un’iniziativa in favore dei bambini più bisognosi, anche a causa della crisi economica dovuta al Covid.

Amazon e CRI lanciano “Dona un giocattolo”, una bella iniziativa volta a regalare un Natale un po’ più sereno a tanti bambini in difficoltà, anche a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Il colosso dell’e-commerce ha dal canto suo donato 2.000 giocattoli alla Croce Rossa Italiana, ma ora invita i suoi clienti a fare il possibile per supportare l’iniziativa benefica, comprando giochi e scegliendo come destinatario la CRI. La compagnia collabora già regolarmente con Croce Rossa Italiana per l’invio di articoli per la cura della persona e la pulizia della casa, disinfettanti e igienizzanti, capi d’abbigliamento sportivo per adulti e bambini, giocattoli e prodotti per l’infanzia, che vengono distribuiti ai bimbi e alle famiglie più colpite dall’attuale crisi economica, su tutto il territorio italiano.

L’iniziativa Amazon e CRI: come funziona

Fino al 31 dicembre, i clienti Amazon potranno scegliere di inviare un qualsiasi prodotto acquistato per i bambini, all’indirizzo della Croce Rossa, che penserà poi a distribuirli attraverso la sua capillare rete alle famiglie in difficoltà. Per l’occasione, Amazon ha creato una lista dei desideri, all’indirizzo amazon.it/donaungiocattolo, dove poter selezionare l’acquisto che si vuole donare, appunto, attraverso la Croce Rossa Italiana.

“Siamo fieri di essere al fianco della Croce Rossa Italiana per portare un sorriso alle bambine e ai bambini più in difficoltà” ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP & Country Manager Amazon.it e Amazon.es, in occasione del lancio del progetto.

“Questa iniziativa è un ulteriore modo con cui rinnoviamo il nostro impegno anche durante il periodo delle feste nel restare vicini alle comunità in cui vivono e lavorano i dipendenti e i clienti”. Per dare maggiore slancio al programma, il colosso del commercio mondiale ha contribuito con una spesa iniziale di 15.000 euro a sostegno dell’operazione, oltre ai 2.000 giochi già inviati. Al termine dell’iniziativa, Amazon donerà a CRI anche il margine ottenuto da tutte le vendite degli oggetti in lista.