Amazon Smart Air Quality Monitor è disponibile in Italia

Amazon lancia anche in Italia il nuovo Smart Air Quality Monitor per tenere sempre sotto controllo la qualità dell’aria in casa.

Non solo intrattenimento, sicurezza della nostra abitazione e assistenza durante l’intera giornata. Al già ricco ecosistema di prodotti di Amazon, dagli smart speaker Echo ai dispositivi Fire TV, passando i prodotti per la sicurezza Ring e i per la rete eero, oggi si aggiunge uno strumento per la misurazione intelligente della qualità dell’aria all’interno degli ambienti chiusi, il nuovo Smart Air Quality Monitor già disponibile per l’acquisto anche in Italia.

Smart Air Quality Monitor è in grado di misurare accuratamente la presenza allergeni e tossine nell’aria e consentirci così di seguire determinati accorgimenti e prenderci cura quotidianamente della nostre salute e di quella di chi vive con noi, inclusi i nostri animali.

L’obiettivo di Amazon è quello di costruire una tecnologia che contribuisca a rendere la casa più sana e confortevole per tutti e la qualità dell’aria è, purtroppo, un aspetto che molti sottovalutano ogni giorno.

Il funzionamento del nuovo dispositivo è molto semplice quanto efficace: una volta collegato alla presa elettrica, Amazon Smart Air Quality Monitor rileva particelle come polvere, composti organici, monossido di carbonio, temperatura e umidità, restituendoci l’analisi effettuata direttamente nell’app di Alexa per iOS e Android o a voce tramite uno smart speaker della serie Echo legato allo stesso account.

Tramite l’app Alexa possiamo impostare degli avvisi per quei momenti in cui qualità dell’aria è scarsa, così da poter intervenire aprendo una finestra o accendendo un depuratore dell’aria. Allo stesso modo possiamo chiedere ad Alexa di fornirci un report della situazione in casa.

Vista la forma del dispositivo, Amazon precisa che Smart Air Quality Monitor non è dotato di un altoparlante o un microfono, e Alexa non è integrata nel dispositivo. Come già detto in apertura, è possibile gestire il dispositivo tramite l’app Alexa per iOS e Android o, in alternativa, è possibile associare il piccolo sensore ad un dispositivo Echo con Alexa.

Amazon Smart Air Quality Monitor è disponibile all’acquisto al prezzo di 79.99 euro. Le spedizioni partiranno il prima possibile, compatibilmente con le scorte disponibile in questa prima fase.