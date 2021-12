Sony, tante proposte regalo per un Natale tech

Per le festività natalizie, Sony propone diverse idee regalo con una serie di prodotti per tutti i gusti e le esigenze.

Riempire il mondo di emozioni tramite il potere della tecnologia: è questo l’obiettivo dichiarato di Sony, che ritiene in tal senso il Natale come il periodo migliore per raggiungerlo. Da questo punto di vista, per le imminenti festività natalizie 2021, il colosso mondiale della tecnologia propone al pubblico una vasta scelta di prodotti adatti a tutti i gusti e le esigenze, ideali per fare un regalo tech a chi si ama, magari dando sfogo per la scelta alla propria creatività.

Sony, il cinema in salotto

Gli amanti dei videogiochi possono per esempio puntare sul TV BRAVIA LCD X90J, che l’azienda definisce “Perfect for PlayStation 5” grazie a nuove funzionalità esclusive per creare esperienze di gioco senza precedenti. Per i salotti meno spaziosi, invece, c’è il TV OLED BRAVIA A9 da 48” della Serie MASTER, che grazie al potente processore valorizza i dettagli di ogni scena con un suono che è in perfetta armonia con le immagini. Dulics in fundo ci sono il TV BRAVIA A80J, con audio e immagine OLED guidati dall’intelligenza cognitiva Cognitive Processor che permette un’esperienza con suoni e immagini in perfetta armonia.

E poi il TV 4K HDR X85J che riproduce anche le minime sfumature cromatiche per un’esperienza di intrattenimento più uniforme e realistica. In un salotto completo, poi, non può mancare la soundbar HT-G700 Dolby Atmos/DTS:X a 3.1 canali che, oltre a garantire un potente surround cinematografico, offre dialoghi nitidissimi per immergersi a pieno nei film. Per gli amanti del cinema, infine, lo speaker wireless SRS-NS7 permette di guardare qualunque film con un audio da cinema direttamente intorno al collo. Regala un’esperienza Dolby Atmos con SRS-NS7 e i TV BRAVIA XR.

Audio: per lavoro e tempo libero

A completare la proposta Sony per il Natale 2021 ci sono anche cuffie e auricolari come le WH-1000XM4, che uniscono un’avanzata tecnologia di eliminazione del rumore con un’eccellente qualità audio e una gamma di funzioni smart per un’esperienza di ascolto indimenticabile, e i true wireless WF-1000XM4, perfetti per qualsiasi tipologia di orecchio e si adattano a ogni situazione. E ancora, gli speaker Extra Bass SRS-XB13, disponibile in 6 diverse colorazioni, il potente speaker wireless SRS-XG500, resistente ad acqua e polvere, e il modello wireless SRS-XP700.

Quest’ultimo permette di dare vita alle feste grazie ai suoi effetti luminosi, ai bassi spaventosi e al suono omnidirezionale. Il regalo perfetto per lo smart worker? Ovviamente il nuovo speaker wireless da collo SRS-NB10. Partecipare a riunioni, fare telefonate e ascoltare musica non è mai stato così semplice. Per gli amanti del design, il raffinato speaker SRS-RA3000 permette invece di ascoltare musica creando la giusta atmosfera in qualsiasi ambiente, in salotto, in camera da letto o in cucina, grazie alla sua resistenza agli schizzi d’acqua.

A casa o in vacanza, per creator e Vlogger

Sony ha pensato anche a coloro che vogliono raccontare il proprio mondo. Per aspiranti vlogger e content creator di ogni età, ecco quindi la vlog camera ZV-1 è tascabile, leggera e compatta tanto che, grazie alla comoda impugnatura e al pulsante REC collocato sopra il corpo macchina, si può tenere con una mano sola. E, grazie al sensore da 1 pollice, la qualità d’immagine è garantita. In alternativa c’è la nuova vlog camera APS-C a ottiche intercambiabili ZV-E10 con microfono integrato e interfaccia audio digitale.

Più professionale invece la nuova fotocamera mirrorless Full Frame Alpha 7IV. Grazie al sensore da 33 Megapixel e al processore BIONZ XR, garantisce eccellente qualità fotografica e avanzate tecnologie video, con un sofisticato sistema di messa a fuoco automatica e caratteristiche di funzionamento e di gestione del flusso di lavoro ottimizzate, che la rendono un prodotto perfetto per fotografi e content creator.