Destiny 2: La Regina dei Sussurri ai The Game Awards 2021

La Regina dei Sussurri è la prossima espansione di Destiny 2 in uscita il 22 febbraio 2022.

Ai The Game Awards di quest’anno, Bungie ha presentato un nuovo trailer per Destiny 2: La Regina dei Sussurri, la prossima espansione di Destiny 2 in uscita il 22 febbraio 2022. Il nuovo trailer racconta un inquietante incontro, quello di una squadra di guardiani con Savathûn e le sue forze che brandiscono la Luce, la Covata Lucente. Sullo sfondo, un inquietante ritornello: “Sorella delle Forme, Spezzatrice di Spade, Megera Regina… Quale fra i miei tanti nomi pronunci, quando racconti la tua storia su di me?”. Ma c’è dell’altro in serbo nei prossimi mesi per i fan del gioco, con la conclusione della Stagione dei Perduti e l’evento dell’Aurora che celebra la stagione invernale.

Bungie compie 30 anni e festeggia con Destiny 2

Questa settimana Bungie ha dato inizio ai festeggiamenti per i suoi trent’anni proponendo su Destiny 2 dei contenuti speciali che celebrano tre decenni di giochi eccezionali, di storie epiche e di una meravigliosa community. Tutti i guardiani possono lanciare il gioco e cimentarsi con i contenuti gratuiti del 30° compleanno, tra cui una nuova attività con matchmaking a sei giocatori, segreti nascosti, ricompense da collezionare e altro ancora.

I giocatori possono inoltre acquistare il Pacchetto 30 anni di Bungie per accedere all’emblematico lanciarazzi esotico Gjallarhorn, a una nuova segreta, a nuovi pezzi di equipaggiamento e non solo.

Dulcis in fundo, Bungie offre diversi sconti, variabili in base alla regione e alla piattaforma, per i nuovi guardiani desiderosi di avventurarsi in Destiny 2 per la prima volta:

● Oltre la Luce: 50% di sconto

● Oltre la Luce + una stagione: 50% di sconto

● Oltre la Luce Deluxe: 40% di sconto

● Oltre la Luce Edizione Leggendaria: 60% di sconto

● Ombre dal Profondo: 67% di sconto

● Pacchetto I Rinnegati: 60% di sconto

Ricordiamo che Destiny 2 è uno sparatutto in prima persona multiplayer con ambientazione sci-fi e caratterizzato da una forte componente RPG. Una sorta di mix fra World of Warcraft, Halo (gli sviluppatori sono infatti i ragazzi di Bungie, creatori della serie) e Borderlands, perfetto per chi ama le esperienze online massive e che richiedono una certa “devozione” in termini di tempo, visto che è un universo in continua evoluzione.