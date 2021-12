Sony annuncia le cover ufficiali per PlayStation 5

Sony ha annunciato le prime cover ufficiali per PlayStation 5 in cinque colori ispirati alla galassia e anche i controller DualSense abbinati.

Se siete tra i fortunati possessori di una PlayStation 5, la console di ultima generazione di casa Sony lanciata ormai un anno fa e ancora disponibile con scorte molto limitate, e siete stanchi del colore bianco che domina l’enorme console abbiamo per voi una buona notizia: Sony ha annunciato l’arrivo delle cover ufficiali per PlayStation 5 che tra un mese saranno in commercio e ci permetteranno di personalizzare un po’ la console.

Cinque cover per PlayStation 5 ispirate alla galassia – Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple – eleganti e facili da usare: Sony spiega che è sufficiente rimuovere le cover bianche originali della console PS5 e inserire quelle nuove.

Sony ha deciso di optare per un rollout graduale. Le prime due cover che arriveranno anche in Italia dal prossimo gennaio saranno quelle la Midnight Black e Cosmic Red, entrambe disponibili sia per PS5 con unità Blu-ray Disc Ultra HD che per PS5 Digital Edition.

Nel corso della prima metà dell’anno, in data ancora da definire, arriveranno anche le cover Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

Non solo PlayStation 5. Arrivano anche i controller DualSense abbinati

In concomitanza con l’uscita in Italia delle cover ufficiali per PlayStation 5, Sony lancerà anche i controller DualSense nei nuovi colori Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

I nuovi colori ispirati alla galassia si aggiungono ai colori dei controller wireless DualSense Cosmic Red e Midnight Black. Il loro arrivo in Italia è previsto per il prossimo gennaio presso i rivenditori autorizzati.