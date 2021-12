Se siete a caccia di idee regalo per Natale, ecco una selezione di prodotti sotto ai 20 euro per fare bella figura col minimo impegno!

Il Natale è ormai alle porte e il tempo per fare i regali ad amici e parenti si riduce giorno dopo giorno. Tra gli impegni e le limitazioni per il coronavirus anche quest’anno sempre più italiani preferiscono rivolgersi ad internet per completare i regali di Natale ed arrivare al 25 dicembre senza troppo stress. Se siete ancora a caccia di idee, oggi vogliamo darvi qualche suggerimento indicandovi 10 idee regalo per Natale sotto i 20 euro: pensierini e piccoli regali che vi faranno fare una bella figura senza svuotarvi il portafoglio.

Vediamo insieme le nostre 10 idee regalo per Natale.

Bottega Verde – Fiori d’Oriente

Un bel set completo targato Bottega Verde che include:

Fiori d’Oriente – Bagnodoccia con estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena (400 ml) : questo profumatissimo bagnodoccia dalla setosità invitante, con estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena, regala emozioni intense. La schiuma soffice e cremosa coccola la pelle e inebria i sensi con vellutate note di Rosa Damascena avvolte nella magica sensualità dell’Ylang Ylang.

: questo profumatissimo bagnodoccia dalla setosità invitante, con estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena, regala emozioni intense. La schiuma soffice e cremosa coccola la pelle e inebria i sensi con vellutate note di Rosa Damascena avvolte nella magica sensualità dell’Ylang Ylang. Fiori d’Oriente – Crema corpo con estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena (200 ml) : Una crema vellutata e fondente che dona setosità e nutrimento alla pelle grazie al suo cocktail di ingredienti naturali selezionati, tra cui spiccano gli estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena. La sua fragranza ricca e suggestiva sposa le note stuzzicanti dei fiori di Yuzu alla vellutata delicatezza della Rosa Damascena e ai magici effluvi dell’Ylang Ylang… per una bellezza che sboccia come i fiori di un giardino orientale.

: Una crema vellutata e fondente che dona setosità e nutrimento alla pelle grazie al suo cocktail di ingredienti naturali selezionati, tra cui spiccano gli estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena. La sua fragranza ricca e suggestiva sposa le note stuzzicanti dei fiori di Yuzu alla vellutata delicatezza della Rosa Damascena e ai magici effluvi dell’Ylang Ylang… per una bellezza che sboccia come i fiori di un giardino orientale. Fiori d’Oriente – parfum deodorant (125 ml) : La sua dolce e suggestiva fragranza veste la pelle di femminilità, regalando freschezza istantanea e benessere prolungato. La formula delicata, con estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena deodora in maniera efficace senza modificare la naturale traspirazione. In un pratico formato spray.

: La sua dolce e suggestiva fragranza veste la pelle di femminilità, regalando freschezza istantanea e benessere prolungato. La formula delicata, con estratti di Ylang Ylang e Rosa damascena deodora in maniera efficace senza modificare la naturale traspirazione. In un pratico formato spray. Fiori d’Oriente – eau de toilette (30 ml): Delicata, suggestiva, intensamente femminile, è una fragranza che fa viaggiare lontano, in paesaggi ricchi di leggende e mistero, dove le note frizzanti dei fiori di Yuzu si sposano alla calda sensualità dell’Yang Ylang. La regina dei fiori, la Rosa damascena, con le sue note femminili e vellutate svela un cuore intensamente romantico, che accende emozioni e passioni. Un inno alla femminilità più autentica e ad una bellezza che sboccia rigogliosa come i fiori di un giardino orientale.

Pantene Pro-V by CHIARA FERRAGNI

Restiamo in tema cura della persona per segnalarvi un’offerta molto interessante su shampoo e maschera per capelli di Pantene Pro-V nell’edizione limitata Chiara Ferragni. La confezione include:

Nuovo shampoo Rigenera & Protegge per capelli deboli e danneggiati. Dona una morbidezza da parrucchiere dalla prima applicazione. Usalo per il lavaggio, prima della Maschera.

Nuova maschera Rigenera & Protegge. Per riparare i danni ai capelli ed evitare le conseguenze dello styling. Applicala per 2 minuti dopo il lavaggio con lo Shampoo.

Le bombe da bagno di Bomb Cosmetics

Le bombe da bagno fanno sempre contenuti tutti, dai grandi ai bambini. Nella confezione che vi segnaliamo oggi ce ne sono ben 7 realizzate con saponi vegani e adatti a tutti i tipi di pelli.

Control mini stimolatore con telecomando e 10 modalità di vibrazione

Ecco un regalo da non consegnare durante le cene tra parenti. Mini vibratore con telecomando senza fili per intriganti giochi di piacere da soli o in coppia, pulsazione dopo pulsazione. Remote Wireless è il mini vibratore con comando a distanza a forma di ovetto che apre le porte a intriganti giochi da soli o in coppia. Discreto nelle dimensioni, ha dieci differenti modalità di intensità e pulsazione, che vengono controllate attraverso un telecomando senza fili per sorprendere e farsi sorprendere da sensazioni inaspettate e crescenti.

Completamente impermeabile, può essere utilizzato anche sotto la doccia e nella vasca da bagno, per un piacere che non conosce confini.

Wilkinson Sword – Cofanetto Premium Vintage Edition

Elegante e di sicuro effetto, questo cofanetto di Wilkinson Sword contiene:

Un rasoio doppia lama con manico in acciaio inossidabile

un blister da 5 lame a doppio taglio

un pennello da barba realizzato con setole

una vaschetta per sapone da barba

Fire TV Stick Lite

Il dispositivo più economico, che scende ulteriormente di prezzo, è il Fire TV Stick Lite, pensato per chi non ha un televisore 4K o una connessione troppo veloce e si “accontenta” di visualizzare in streaming i contenuti in HD in arrivo dai principali servizi attivi in Italia. Fire TV Stick Lite, dotato di telecomando vocale Alexa, è in offerta a appena 18,99 euro.

Talisker Set Degustazione con Talisker 10 Anni, Skye e Storm

Distillato nella più antica distilleria dell’isola di Skye, lo scotch whisky single malt Talisker viene prodotto in riva al mare dal 1830 e il suo profumo e il suo gusto ti porteranno direttamente nella sua aspra terra marittima

Questo set degustazione contiene 3 bottiglie:

Talisker Storm : Robusto e avvolgente con accenni di legno affumicato e acqua salmastra, accompagnati da un sapore metallico e da un calore piccante.

: Robusto e avvolgente con accenni di legno affumicato e acqua salmastra, accompagnati da un sapore metallico e da un calore piccante. Talisker 10 Anni : Dal colore ambrato e dalle avvolgenti sensazioni affumicate stemperate da un aroma dolce e salino, questo whisky torbato scozzese è un vero classico, immancabile nella collezione di ogni appassionato.

: Dal colore ambrato e dalle avvolgenti sensazioni affumicate stemperate da un aroma dolce e salino, questo whisky torbato scozzese è un vero classico, immancabile nella collezione di ogni appassionato. Talisker Skye: Dagli accattivanti contrasti caratterizzati da una leggera affumicatura stemperata da aromi dolci, speziati e salini, è un single malt che gli appassionati devono provare.

Echo Dot

Ormai immancabile in ogni casa, il piccolo e compatto speaker Echo Dot di terza generazione è in offerta in questi giorni del 60%. Non ha bisogno di presentazioni: può essere posizionato in qualsiasi stanza di casa ed essere associato anche ad altri dispositivi della linea Echo per creare un vero e proprio ecosistema casalingo con Alexa.

Jenga Classico, il gioco per tutta la famiglia

JENGA è il classico gioco che sfida la gravità e la stabilità della vostra torre. Riuscirete a sfilare sempre più mattoncini senza farla crollare?

Impilate i mattoncini di legno in modo che siano molto stabili, poi sfilateli dalla torre uno a uno, a turni, finché tutta la costruzione non crolla. Avete una mano sufficientemente ferma per estrarre l’ultimo mattoncino, prima che l’intero edificio rovini a terra? Se sì, sarete voi i campioni indiscussi di JENGA.

Età: +6 anni

Yankee Candle Amore invernale

Le candele profumate non passano mai di moda. Piccole o grandi che siano, classiche o con forme particolari, mangiafumo o semplicemente decorative, tutti ne abbiamo in casa qualcuna da accendere all’occorrenza o soltanto da tenere lì come oggetti decorativi.

L’ultima idea regalo di Natale di oggi è una Yankee Candle in giara grande – fino a 150 ore di durata – perfetta per Natale: Amore invernale, una miscela di crema, rilassante profumo di boschi e freschezza invernale in polvere.