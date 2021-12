Le offerte di Natale 2021, GoPro sconta HERO10 Black

In occasione delle Offerte di Natale 2021, GoPro sconta la nuovissima e potente action cam HERO10 Black: le specifiche e i prezzi.

L’ultima generazione GoPro della sua potente e compatta action cam, svelata al mondo solo pochi mesi fa, è già in promozione per le Offerte di Natale di Amazon. Per carità, non sarà uno sconto di quelli epici, ma considerato che è un prodotti recentissimo, 50€ sul prezzo di listino non è affatto malaccio.

La HERO10 Black e porta con sé importanti miglioramenti rispetto al modello precedente, a cominciare dal nuovo processore GP2 che garantisce frame rate video due volte più veloce e una qualità dell’immagine di ultima generazione.

La piccola action cam registra video in 5,3K a 60 fotogrammi al secondo, con una risoluzione del 91% superiore rispetto al 4K, così come registra video in 4K a 120 fotogrammi al secondo e video in 2,7K a 240 fotogrammi al secondo, il tutto con la nuova stabilizzazione video HyperSmooth 4.0, migliorata come mai prima d’ora GoPro aveva fatto.

E le foto non sono affatto da meno: GoPro HERO10 Black scatta foto a 23 megapixel, anche in formato RAW per una totale personalizzazione in post-produzione.

Tutte le caratteristiche che abbiamo amato delle action cam di GoPro tornano anche in questa versione potenziata e migliorata: display frontale a colori, touch screen posteriore, TimeWarp, Live streaming a 1080p e anche Modalità webcam a 1080p.

GoPro HERO10 Black: tutte le funzionalità

Nuovo processore GP2

Video: 5,3K60, 4K120, 2,7K240

Estrazione di fotogrammi fino a 19,6 megapixel

Foto a 23 megapixel

Prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione

Mappatura locale dei toni (LTM) e riduzione del rumore 3D (3DNR)

Stabilizzazione video HyperSmooth 4.0 di ultima generazione

Limite di inclinazione dell’allineamento con l’orizzonte aumentato a 45 gradi nei video in 4K60, 2,7K120 e 1080p120

Display frontale a colori, con frequenze dei fotogrammi più elevate per un’anteprima dal vivo più fluida

Touch screen posteriore più veloce e reattivo con zoom tattile

Trasferimento dei contenuti più veloce

Tre modi di trasferire i contenuti: caricamento su cloud, trasferimento wireless e nuovo trasferimento via cavo sul telefono

Nuova lente protettiva con design idrorepellente

Batteria da 1720 mAh ricaricabile e rimovibile

TimeWarp 3.0 con Velocità reale e Velocità dimezzata

Live streaming a 1080p con stabilizzazione video HyperSmooth 4.0

Modalità webcam a 1080p

Strumenti avanzati: HindSight, LiveBurst, Acquisizione programmata e Durata acquisizione

SuperFoto + HDR

Video notturno temporizzato

Foto in formato RAW

Obiettivi digitali che offrono una prospettiva Ultra-grandangolare (SuperView), Ampia, Lineare e Stretta

Controllo vocale con 13 comandi in 11 lingue e 6 accenti

Tre microfoni con riduzione del rumore del vento avanzata

Audio stereo + RAW

Preimpostazioni + scorciatoie a schermo personalizzate

Guide di montaggio pieghevoli integrate per fissare la fotocamera ai supporti GoPro

Robusta e impermeabile fino a 10 m

Compatibile con la funzione di ricarica rapida

Compatibile con l’Unità multimediale opzionale, il Mod per lo schermo, il Mod per luci e il Mod per obiettivo Max (supporto previsto nell’aggiornamento firmware post-lancio)

Quanto costa la nuova GoPro HERO10 Black

L’ultima arrivata in casa GoPro è disponibile da oggi al prezzo di 429,98 euro con incluso un anno di abbonamento a GoPro, mentre se non si è intenzionati a sottoscrivere l’abbonamento che tra i suoi vantaggi include anche il caricamento automatico sul cloud mentre la fotocamera è in carica e la sostituzione della fotocamera senza alcuna domanda, può acquistare GoPro HERO10 Black al prezzo di 479,99 euro grazie alla promo Black Friday 2021. Ma solo per pochi giorni ancora.