Far Cry 6, disponibili due missioni crossover con Danny Trejo

Si può fare squadra con l’attore in due missioni gratuite. Ubisoft annuncia anche il rilascio di Far Cry 3: Blood Dragon: Classic Edition.

Ubisoft ha annunciato che due missioni crossover gratuite con l’attore Danny Trejo sono ora disponibili per i giocatori di Far Cry 6, l’open-world FPS in cui i giocatori si immergono nel cuore di una guerriglia moderna. Inoltre, Far Cry 3: Blood Dragon: Classic Edition, l’acclamato cyber-sparatutto portato sulle console di nuova generazione, esce oggi, 16 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco sarà disponibile per l’acquisto da solo per 15,00€ o come parte del Season Pass di Far Cry 6. I possessori del Season Pass per PC Windows riceveranno il gioco originale del 2013.

Far Cry, da Danny a Blood Dragon

Da oggi giocando a Far Cry 6 il giocatore potrà fare squadra con Danny Trejo in due missioni gratuite, giocabili da solo o in modalità co-op a due giocatori. Nel dettaglio:

Danny & Dani contro Tutti è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di

Antón Castillo di mandare all’aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione.

è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di di mandare all’aria i piani di Danny di tornare a per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione. La sesta e ultima Operazione Speciale “Malagua”: dopo aver completato la missione

“Danny & Dani contro Tutti”, Trejo rende il favore aiutando gli studenti che protestano contro il regime di Antón che sta utilizzando armi chimiche a Yara (PG-240X).

Il giocatore avrà anche accesso al Bundle Danny Trejo con nuove attrezzature a tema per personalizzare il personaggio, compreso il classico outfit di Trejo e il suo camioncino dei tacos. Per quanto riguarda invece Far Cry 3: Blood Dragon, il videogamer si ritroverà negli anni ’80, in un open-world nel quale la Terra è stata devastata da una guerra nucleare. Nei panni del Sergente Rex Colt, un nuovissimo Cyber Commando Mark IV, parteciperà a una missione per salvare l’umanità dal pericolo di un’armata di cyborg-assassini, scienziati mutati, squali metallici e Blood Dragon che sparano laser dagli occhi.