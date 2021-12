OPPO Band Sport AC Milan Edition è disponibile in preordine

Sul nuovo e-commerce proprietario OPPO STORE è disponibile in esclusiva in preordine OPPO Band Sport AC Milan Edition.

Le feste natalizie sono spesso occasione di grandi riunioni familiari, con ricchi pranzi e leccornie di tutti i tipi. OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, arricchisce la linea di prodotti nati dalla collaborazione con AC Milan, con OPPO Band Sport AC Milan Edition, il perfetto alleato tech per rimettersi in forma dopo le feste natalizie con serenità e divertimento, disponibile in preordine solo su OPPO Store al prezzo di €39.99. Gli ordini saranno spediti a partire dal giorno 10 gennaio.

OPPO la partnership con il Milan

È recente l’annuncio di OPPO Italia della partnership in qualità di Official Mobile Partner dei Rossoneri, con il lancio di un bundle in edizione limitata pensato per amanti del tech e tifosi rossoneri. OPPO Band Sport AC Milan Edition, nasce da una particolare attenzione al design – segno distintivo dell’azienda – e una ricerca tecnologica inarrestabile.

Con OPPO Band sarà possibile monitorare il proprio stato di salute e mantenere uno stile di vita attivo e sano grazie alle numerose funzionalità, come la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il sonno e la frequenza cardiaca.

Inoltre, grazie alle 12 modalità di allenamento, OPPO Band consente di mantenersi in forma in modo stimolante e sempre nuovo. L’esclusiva modalità Corsa Brucia Grassi diventerà il personal trainer per mantenersi in forma, mentre la batteria assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti. Il dispositivo può inoltre monitorare l’attività cardiaca a riposo o mentre ci si allena.

Inoltre mentre l’utente dorme viene rilevato il suo tasso di saturazione di ossigeno nel sangue per avere maggiori informazioni sulla salute. Da anni OPPO cerca di migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone con soluzioni smart che coniughino qualità premium e prezzi accessibili a tutti. La partnership con la squadra AC Milan nasce da valori condivisi, come la ricerca dell’eccellenza e l’orientamento alla performance.