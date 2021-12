Wandavision domina la classifica delle serie TV più piratate del 2021

Ecco la classifica delle Serie TV più scaricate illegalmente di questo 2021. A dominare è Disney+, ma anche Netflix non è messo benissimo.

Stiamo per lasciarci alle spalle il 2021 e, puntuale come ogni anno, il tempo delle classifiche e die bilanci è arrivato. L’anno che si sta per concludere ci ha regalato piccoli grandi capolavori in fatto di serie TV, anche grazie alla varietà di servizi di streaming riusciti ad imporsi in questi mesi, dagli storici Netflix e Prime Video di Amazon al più recente Disney+.

Nonostante i tanti servizi di streaming disponibili, spesso a prezzo contenuto, la pirateria digitale continua ad avere lunga vita e il solito Torrentfreak, sulla base dei tracker BitTorrent pubblici, ha pubblicato in queste ore la classifica delle serie TV più piratate del 2021. Una classifica che non farà molto piacere a Disney, visto che è proprio il servizio di streaming del Topolino a vantare il maggior numero di contenuti scaricati illegalmente dagli utenti di tutto il Mondo.

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…? (Disney+) Foundation (AppleTV+) Rick and Morty (Adult Swim) Arcane (Netflix) Wheel of Time (Prime Video)

I più attenti noteranno l’assenza di due grandi successi di questo 2021, entrambi targati Netflix: Squid Game e l’ultima stagione de La Casa Di Carta. Il motivo è da ricercare nella modalità di rilascio di queste serie, diffuse da Netflix in blocco e non con cadenza settimanale come la quasi totalità delle serie presenti nella classifica di TorrenFreak. La lista, infatti, è stilata sulla base dei singoli episodi, scaricati illegalmente dagli utenti di settimana in settimana.

Squid Game e La Casa Di Carta, invece, sono stati scaricati in blocco dagli utenti e questo ha pesato sulla presenza nella classifica. Secondo TorrentFreak, La Casa Di Carta si sarebbe potuta posizionare al quinto posto, mentre Squid Game avrebbe comunque un non ben precisato posto nella Top 10.