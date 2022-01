Samsung, al CES 2022 presentati nuovi gadget per le sue TV

Un nuovo Smart Hub, soundbar e le App per rendere ancora più immersiva l’esperienza di utilizzo della nuova gamma di TV Samsung.

Non solo televisori all’avanguardia per Samsung al CES 2022, ma anche una serie importante di gadget e accessori che vanno ad associarsi a questi ultimi per un’esperienza completa. “Negli ultimi anni, il ruolo dei TV è radicalmente cambiato grazie alle innovazioni tecnologiche e alla modalità di fruizione dell’intrattenimento. Con la nostra nuova linea di prodotti, offriamo ai clienti un’esperienza video e audio interamente immersiva, personalizzabile in base alle loro esigenze”, spiega Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business di Samsung. “Per appassionati di film, amanti della TV, dei giochi o anche del mondo dell’arte, Samsung propone offerte all’avanguardia capaci di arricchire qualsiasi ambiente”.

Il nuovo Smart Hub di Samsung

Gli Smart TV Samsung 2022 sono dotati di un nuovo Smart Hub, che si occupa di proporre e curare contenuti basati sulle preferenze degli utenti. Il nuovo Smart Hub guiderà gli utenti per trovare i loro contenuti preferiti o li aiuterà a scoprire qualcosa di nuovo, riducendo i tempi di ricerca. La sidebar dello Smart Hub facilita anche il passaggio tra diverse categorie di contenuti senza soluzione di continuità – media, giochi (Gaming Hub) e Ambient Mode – consentendo agli utenti di dedicarsi a varie attività.

Gaming Hub: con il Gaming Hub di Samsung gli utenti potranno scoprire ed entrare più rapidamente nei loro giochi preferiti tramite specifici servizi di streaming. I giocatori avranno accesso a un’ampia biblioteca di giochi grazie alle partnership di Samsung con aziende leader di settore come NVIDIA GeForce Now, Stadia e Utomik, e questo è solo l’inizio.

con il Gaming Hub di Samsung gli utenti potranno scoprire ed entrare più rapidamente nei loro giochi preferiti tramite specifici servizi di streaming. I giocatori avranno accesso a un’ampia biblioteca di giochi grazie alle partnership di Samsung con aziende leader di settore come NVIDIA GeForce Now, Stadia e Utomik, e questo è solo l’inizio. Watch Together: la nuova app permette agli utenti di avviare video chat con amici e famiglia mentre guardano i loro programmi e film preferiti, avvicinando così le persone tra loro.

la nuova app permette agli utenti di avviare video chat con amici e famiglia mentre guardano i loro programmi e film preferiti, avvicinando così le persone tra loro. Calibrazione Smart: questa funzione consente agli utenti di regolare le impostazioni per una qualità d’immagine ottimale. La modalità di base permette di calibrare gli schermi in modo rapido e semplice in 30 secondi, mentre la modalità Professional ottimizza gli schermi in circa 10 minuti per ottenere immagini particolarmente nitide.

Più opzioni per personalizzare l’esperienza

I modelli 2022 sono anche dotati di un’ampia serie di accessori per personalizzare l’esperienza utente. Il piedistallo e la staffa per parete a rotazione automatica ereditano da The Sero l’esperienza di visione verticale, permettendo agli utenti una visione mobile grazie alla rotazione automatica dello schermo. A completamento degli accessori, i prodotti 2022 supporteranno un’interfaccia verticale, compreso lo Smart Hub, e offriranno la funzione di Visione Verticale. Forniranno app come YouTube e TikTok, oltre allo screen mirroring e allo screen casting in modalità verticale. Infine, il nuovo tasto di rotazione sul telecomando permette di ruotare facilmente lo schermo cliccando un pulsante. Inoltre, con una maggiore scelta di cornici per The Frame e le staffe per parete sottili a movimento completo per tutti i TV, le possibilità di personalizzare la gamma Samsung 2022 sono infinite.

Nuove soundbar e features

La serie di soundbar Samsung 2022 è dotata di tecnologia aggiornata per un’esperienza audio ancora più avvolgente e tridimensionale. Q Symphony, l’effetto surround sound emblematico dell’azienda che permette ai Neo QLED e alle soundbar Samsung di operare in simbiosi, è stato migliorato. In questo modo, la soundbar entra in sinergia con tutti gli altoparlanti dei televisori, generando un paesaggio sonoro ampio e potente. Le soundbar 2022 sono dotate anche di connettività wireless Dolby Atmos, una connessione wireless tra Smart TV e soundbar, e offrono bassi potenti, nel caso della HW-S800B Ultra Slim con formato compatto, integrando la tecnologia passive radiator con il suo subwoofer. Grazie ai canali degli altoparlanti top-firing, la nuova soundbar ultrasottile trasmette un suono potente con una profondità di soli 1,6 pollici.