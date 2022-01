Samsung presenta la nuova gamma di TV 2022

Samsung MicroLED, Neo QLED e Lifestyle al CES 2022: qualità d’immagine di nuova generazione e personalizzazione all’avanguardia.

Samsung Electronics ha presentato oggi i suoi più recenti TV MicroLED, Neo QLED e Lifestyle, in occasione del Consumer Electronics Show 2022 (CES). Grazie ai miglioramenti della qualità d’immagine e sonora, a una più vasta scelta di dimensioni dello schermo, agli accessori personalizzabili e all’interfaccia aggiornata, la line up 2022 rende ancora più concreta la vision aziendale “Screens Everywhere, Screens for All” con immagini realistiche, effetti sonori immersivi ed esperienze iper-personalizzate.

MicroLED: il top della tecnologia per i display

Il display d’avanguardia di Samsung è MicroLED, che offre la migliore qualità d’immagine del settore grazie a 25 milioni di LED in scala micrometrica che producono singolarmente luce e colore, creando un’esperienza straordinariamente immersiva grazie a colori di notevole intensità e vivacità e a un livello superiore di nitidezza e contrasto. Oltre alle innovazioni hardware, MicroLED 2022 supporta una profondità di 20 bit nella scala di grigi, così che i modelli possano riportare ogni dettaglio di una scena, grazie a un controllo estremamente preciso con oltre 1 milione di step di luminosità e livelli colore, che offre un’autentica esperienza HDR.

La gamma MicroLED 2022, presentata in tre dimensioni diverse, ovverosia 110, 101 e 89 pollici, esprime inoltre il 100% della gamma cromatica DCI e Adobe RGB, dando luogo a colori sorprendentemente realistici. Insieme al design avvolgente, reso possibile dal rapporto schermo-corpo pari al 99,99%, MicroLED offre prestazioni rivoluzionarie. Infine, MicroLED è dotato di ancora più potenti funzioni di fruibilità e personalizzazione:

Art Mode permette al consumatore di trasformare qualsiasi ambiente domestico in una galleria d’arte, in cui poter scegliere ed esporre le proprie opere d’arte o fotografie digitali preferite. I TV MicroLED 2022 sono inoltre dotati di due esclusive opere d’arte del noto artista e designer Refik Anadol.

Con Multi View gli utenti visualizzano simultaneamente contenuti tratti da quattro fonti diverse tramite una qualsiasi o tutte le quattro porte HDMI , con un'impeccabile risoluzione 4K fino a 120fps.

gli utenti visualizzano simultaneamente contenuti tratti da quattro fonti diverse tramite una qualsiasi o tutte le quattro , con un’impeccabile risoluzione 4K fino a 120fps. Dolby Atmos offre un’esperienza audio immersiva di massima qualità, grazie agli altoparlanti dei canali superiori, laterali e inferiori, per sonorità multidimensionali mozzafiato.

Neo QLED con Processore Neo Quantum

Novità importanti anche sui modelli Neo QLED 2022, che grazie al processore Neo Quantum e all’evoluzione nel campo dell’immagine e del suono, offrono le immagini più nitide e i paesaggi sonori più immersivi possibili. Il processore Neo Quantum di quest’anno si avvale di un’avanzata mappatura dei toni con unità di retroilluminazione (BLU), che aumenta il livello di luminosità da una gradazione da 12 a 14 bit per un maggiore controllo della fonte luminosa: i Quantum Mini LED. In questo modo, il TV è in grado di regolare la luminosità in 16.384 step, quadruplicati rispetto ai 4.096 step della gamma precedente.

La nuova tecnologia Shape Adaptive Light fa poi sì che il processore Neo Quantum analizzi righe, forme e superfici per controllare la forma della luce emessa dai Quantum Mini LED, migliorando la luminosità e la precisione di tutte le immagini sullo schermo. Presente anche un nuovo algoritmo a intelligenze multiple per il miglioramento della qualità d’immagine, Real Depth Enhancer, la modalità EyeComfort, che regola automaticamente la luminosità e il contrasto sullo schermo, grazie a un sensore di luminosità integrato e a seconda del momento del giorno, e una serie di feature sonore notevolmente aggiornate e migliorate con sistema Dolby Atmos.

Samsung Lifestyle 2022

I TV Lifestyle 2022 di Samsung integrano design e tecnologia senza soluzione di continuità per un’esperienza di visione unica e personalizzata. Su The Frame, The Sero e The Serif, è stato installato un nuovo display opaco (Matte Display) con proprietà antiabbagliamento, antiriflesso e antimpronta, per una visione tra le più piacevoli e confortevoli. Il nuovo Matte Display dei TV Lifestyle 2022 di Samsung ha ottenuto tre certificazioni dagli Underwriter Laboratories: ‘Reflection Glare Free’, ‘Discomfort Glare Free’ e ‘Disability Glare Free’.