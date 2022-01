CES 2022, ROG annuncia i nuovi dispositivi gaming

La nuova lineup include i più recenti chip AMD, Intel e NVIDIA, diverse anteprime “first-mover” e incredibili dispositivi per il gaming.

In occasione dell’evento di lancio virtuale a tema FPS denominato For Those Who Dare: The Rise of Gamers, durante il CES 2022, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato i nuovi dispositivi gaming. Anteprime di prodotti in un’ottica “first-mover”, numerosi laptop da gaming – potenti e innovativi – con i più recenti chip, nuove periferiche per massimizzare le esperienze di gioco, il videogame ROG Citadel XV aggiornato con una mappa espansa e una nuova storia, e diverse nuove borse griffate.

Tutte le novità di ROG dal CES 2022

La vasta gamma di prodotti da gaming presentati da ROG include tantissime periferiche e accessori pensati per soddisfare ogni esigenza degli hardcore gamer, come i laptop ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, ROG Strix SCAR e ROG Strix G, il tablet per i gamer ROG Flow Z13, e le cuffie ROG Fusion II 500 e 300. Per non parlare anche delle tastiere ROG Strix Flare II Animate e Strix Flare II, del mouse ROG Chakram X e dei diversi modelli di borse ROG Archer. Insomma, tanta carne al fuoco.

Con la completa gamma di quest’anno, ROG continua di fato a guidare le tendenze future alzando l’asticella a nuovi livelli, in particolare con prodotti quali il router gaming quad-band AXE16000 WiFi 6E e il monitor ROG Swift 360Hz PG27AQN con refresh rate a 360 Hz. Inoltre, comprendendo tutti i vantaggi dei display OLED, ROG ha sviluppato i primi monitor gaming al mondo con pannelli OLED da 42 e 48 pollici con rivestimento Micro-texture: sono i ROG Swift OLED PG42UQ e PG48UQ.

L’obiettivo dell’azienda con i gaming laptop ROG del 2022 è quello di innalzare i limiti delle prestazioni con innovazioni leader che garantiscono la massima potenza ai giocatori. Ogni laptop è equipaggiato con Windows 11, nuovissime CPU (AMD o Intel) e GPU (AMD or NVIDIA) e una serie di tecnologie inedite ROG, tra cui uno switch MUX per ottimizzare le prestazioni delle GPU più discrete, come anche l’esclusivo design termico ROG Intelligent Cooling e Liquid Metal Conductonaut Extreme sui modelli di punta.



L’evento di lancio ha portato l’intera esperienza a un nuovo livello con una versione aggiornata di ROG Citadel XV, sviluppata in collaborazione con Aim Lab e creata appositamente per il CES 2022. L’edizione di quest’anno eleva i limiti per i giochi FPS con un nuova trama, nuovi personaggi, una grafica migliorata e nuovi mini giochi. ROG Citadel XV presenta anche una mappa impressionante: 18 volte più grande della versione precedente, contenente Easter eggs speciali e molto altro da esplorare.

Dulcis in fundo Aim Lab, la piattaforma di allenamento preferita da oltre 20 milioni di gamer in tutto il mondo, progettata utilizzando dati sulle performance per aiutare tutti i giocatori a migliorare nei titoli che amano. A partire dalla collaborazione con ROG Citadel di quest’anno, la partnership tra ROG e Aim Lab includerà, tra le altre potenziali aree di innovazione, la co-creazione di prodotti gaming aggiuntivi, integrazioni hardware e software e la sincronizzazione di ecosistemi di illuminazione interattivi in-game.