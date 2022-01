ASUS presenta la sua linea di laptop premium Zenbook 2022

La gamma completa di laptop potenti Zenbook soddisfa ogni esigenza con l’innovazione, la tecnologia più recente e un look moderno.

Al CES 2022 ASUS ha presentato la sua linea di laptop premium Zenbook 2022, che include nuovi modelli che incorporano tecnologia leader a livello mondiale, funzionalità innovative e ponderate e un look moderno completamente nuovo. La serie Zenbook, i cui prezzi e date ufficiali di commercializzazione verranno annunciate in seguito, offre agli utenti più esigenti e in movimento un’ampia scelta di laptop eleganti e sofisticati in fattori di forma pieghevoli, convertibili e tradizionali, con design sottili e leggeri di dimensioni fino a 17 pollici e alimentati dal prossimo processore Intel e AMD di prima generazione.

I punti salienti della gamma 2022

I punti salienti della gamma completa 2022 includono lo straordinario Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), il primo laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici al mondo e l’esclusivo Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401ZAS) che commemora il 25esimo anniversario del primo laptop ASUS inviato in spazio. Gli altri nuovi modelli annunciati durante l’evento sono stati il ​​processore Intel Core di dodicesima generazione e le versioni del processore mobile AMD Ryzen serie 5000 di Zenbook 14 OLED (UX3402 / UM3402), potenti laptop da 14 pollici sottili e leggeri con un look completamente rinnovato e moderno con materiali di prima qualità, nuovi colori freschi e un nuovo logo monogramma.

I modelli Zenbook aggiornati ora alimentati da processori Intel Core i9 serie H di dodicesima generazione includono Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582), un laptop da 15,6 pollici con doppio display e ASUS ScreenPad Plus inclinabile da 14 pollici. Zenbook 14X OLED (UX5400 / UX5401), un laptop ultraportatile 16:10 da 14 pollici ad alte prestazioni con ASUS ScreenPad (solo UX5400) o NumberPad 2.0 (solo UX5401). Venticinque anni fa, il laptop ASUS P6300 ha trascorso più di 600 giorni in orbita sulla famosa stazione spaziale Mir, la prima stazione di ricerca a lungo termine nello spazio abitata ininterrottamente, fissando uno standard elevato per ogni prodotto successivo progettato e sviluppato da ASUS.

L’azienda ha così progettato lo Zenbook 14X OLED Space Edition molto speciale per commemorare il passato e continuare a esplorare oltre i limiti e andare alla ricerca dell’incredibile. Caratterizzato da esclusivi dettagli di design a tema spaziale sul coperchio e sull’area del poggiapolsi e rifinito in uno speciale colore Zero-G Titanium, Zenbook 14X OLED Space Edition celebra una pietra miliare nella storia dei laptop ASUS. Dulics in fundo il nuovissimo Zenbook 14 OLED, un laptop da 14 pollici potente, elegante e leggero, dotato di una batteria da 75 Wh ad alta capacità di lunga durata, che introduce un aspetto completamente nuovo e moderno alla pionieristica serie Zenbook. Disponibile con processore Intel Core i7 serie P di dodicesima generazione (UX3402) o modelli di processori AMD Ryzen serie 5000 per il 2022 (UM3402), è il nuovo punto di riferimento per la perfezione portatile. Lo Zenbook 14 OLED (UX3402) soddisfa anche i requisiti del laptop Evo.