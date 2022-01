Toshiba: nel 2022 hard disk ancora protagonisti nel settore

Gli hard disk soddisfano il bisogno di archiviare quantità di dati sempre maggiori, giocando un ruolo fondamentale nello storage del futuro.

Negli ultimi anni la quantità di dati generati e archiviati è cresciuta in modo esponenziale, oltre ogni aspettativa, e gli hard disk giocano ancora oggi in tal senso un ruolo chiave nel settore dello storage. Questo nonostante l’arrivo sul mercato delle unità allo stato solido (SSD). In quest’ottica Toshiba Electronics Europe ha realizzato un’analisi di previsione di mercato, “individuando” quali saranno le cinque tendenze più importanti che influenzeranno il mercato del settore nel 2022: vediamole insieme.

Toshiba: le previsioni per il settore dello storage

“HDD e SSD continueranno a coesistere. Il crescente bisogno di una maggiore capacità di archiviazione online a basso costo può essere affrontato solo dagli HDD, quindi il loro futuro è garantito ancora per molti anni”, ha dichiarato Rainer W. Kaese, Senior Manager Business Development Storage Products, Toshiba Electronics Europe GmbH. Nel 2020, l’intera industria dei componenti di storage ha realizzato circa 1200EB (cioè 1.200.000TB) e solo 200EB erano basati sulla tecnologia SSD.

Questo equivale a un rapporto di 5:1. Grazie ai progressi ingegneristici, il costo per capacità associato a SSD e HDD continua a scendere. Il rapporto 5:1 dovrebbe ridursi a circa 4:1 in termini di capacità totale suddivisa tra HDD e SSD, ma poiché la richiesta di spazio di archiviazione continua a crescere in modo esponenziale, ci sarà una maggiore domanda per entrambe le tecnologie. Nello specifico: