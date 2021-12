I migliori hard disk esterni di Western Digital in offerta per Natale

Western Digital produce tra i migliori hard disk esterni in commercio: la guida alla scelta con le offerte del Natale 2021 di Amazon.

Quali sono i migliori hard disk esterni in commercio? Al giorno d’oggi avere in casa almeno un hard disk esterno è fondamentale. Siamo portati a produrre foto e video quasi quotidianamente e sempre più spesso computer e laptop arrivano con uno spazio di archiviazione più limitato rispetto al passato, complice anche la diffusione delle più costose e affidabili unità di memoria a stato solido (SSD) che spingono i produttori di dispositivi a tagli di memoria più ridotti per non far lievitare troppo il prezzo finale.

È vero, i servizi cloud sono sempre più diffusi e utilizzati, ma per avere uno spazio decente è necessario metter mano al portafogli e per una serie di attività non si può utilizzare il cloud. Pensiamo, ad esempio, se ci troviamo in assenza di connessione internet e vogliamo fare un tuffo nel passato tra gli album fotografici delle nostre vacanze o se vogliamo vedere in TV i vecchi filmati che abbiamo archiviato nel corso degli anni. Senza contare i vantaggi legati alla versatilità: se, ad esempio, si utilizza iCloud di Apple per archiviare la propria vita digitale, visualizzare quei contenuti su un dispositivi Android può non essere velocissimo. Allo stesso modo se si vuole accedere a quei dati da un computer pubblico o di un’altra persona, è necessario effettuare il login. Diversamente, e in modo più pratico, basta collegare un hard disk esterno ad un qualsiasi dispositivo per avere tutto a portata di mano.

E anche lo spazio che si ha a disposizione fa la differenza. I piani di abbonamento di iCloud o di Google sono tutt’altro che economici. Per avere 2 TB di spazio su iCloud bisogna spendere 9,99 euro al mese, la stessa cifra proposta da Google per lo stesso spazio online. Con la cifra spesa in un anno si può avere un hard disk esterno con più spazio a disposizione e i prodotti di Western Digital sono tra i migliori hard disk esterni presenti sul mercato. Come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze? Ve lo diciamo noi, suggerendovi i migliori hard disk esterni di Western Digital in super offerta per il Natale 2021 di Amazon!

My Passport. I migliori hard disk esterni compatti e versatili

Le proposte di Western Digital per gli hard disk esterni sono tante, ma l’azienda statunitense ha suddiviso i prodotti in modo molto chiaro e preciso e destreggiarsi tra le proposte è più facile a farsi che a dirsi. Tra i prodotti più venduti ci sono i compatti e versatili hard disk esterni della serie My Password di Western Digital, che a sua volta si divide in tre sotto categorie:

My Passport

I più classici della serie. Dimensioni tascabili e fino a 4 TB di spazio di archiviazione, con possibilità di scegliere tra la versione pensata per Mac OS e quella più diffusa per PC. La differenza sta nel file system, ma entrambe le versioni permettono di archiviare tutto ciò di cui si ha bisogno.

Sono dotati di porta USB 3.0 (compatibile con USB 2.0) e possono essere utilizzati per effettuare i backup automatici dei dispositivi a cui sono collegati. Non solo. La crittografia hardware AES a 256 bit integrata e il software WD Security mantengono i nostri contenuti privati e al sicuro.

My Passport 2019

Sono la versione più recente degli hard disk My Passport. Nuovo design, fino a 5 TB di spazio e una corsia di preferenza per i social network. Grazie al software WD Discovery incluso nella confezione sarà possibile collegare l’hard disk esterno a Facebook, Dropbox e Google Drive e importare, organizzare e condividere senza problemi i nostri video, le nostre foto e i nostri documenti, così come creare copie di backup delle nostre attività online sui social in modo automatico.

Anche in questo caso la crittografia hardware integrata AES a 256 bit di My Passport con protezione tramite password contribuisce a proteggere i contenuti della nostra vita digitale.

My Passport Ultra

Gli hard disk portatili My Passport Ultra dicono addio alla porta USB 3.0 in favore della più veloce e ormai diffusissima USB-C (ma resta la compatibilità con le porte USB 3.0 e USB 2.0) e si presenta con una cover metallica che promette una maggiore resistenza agli urti e un’eleganza ancora maggiore.

Le funzionalità base restano inalterate: backup automatici, massima protezione dei dati archiviati e integrazione coi principali social network.

My Passport SSD

La tecnologia SSD arriva con lo stile compatto di My Passport. Gli hard disk esterni My Passport SSD rappresentano la combinazione perfetta di prestazioni e portabilità. Velocità di lettura fino a 1.050 MB al secondo, compatibilità con PC e Mac e porta USB-C

My Passport SSD ha un design accattivante e il case in metallo lo rende sufficientemente resistente a qualsiasi impatto, al punto da essere resistente alle cadute da un massimo di 1,98 metri.

My Book. Fino a 18 TB di spazio per la casa



Se vi serve tanto spazio di archiviazione e non avete la necessità di un dispositivi portatile, la serie My Book fa al caso vostro. Gli hard disk esterni My Book sono pensati per stare comodamente a casa e fornirci tutto il supporto di cui abbiamo bisogno nell’archiviazione di grandi quantità di contenuti. Sia che si tratta di materiale di lavoro o delle nostre foto e i nostri documenti, gli eleganti My Book sono perfetti per lo scopo: fino a 18 TB di spazio per tutta la famiglia, con funzionalità di backup e protezione con password.

Al pari dei dispositivi My Passport, anche quelli della serie My Book permettono il backup automatico dei dispositivi collegati e il recupero dei dati in poco tempo.

